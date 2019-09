Stiri pe aceeasi tema

- ALDE Dolj i-a transmis o scrisoare deschisa lui Calin Popescu Tariceanu, in care ii solicita sa anuleze decizia de dizolvare a filialei și sa il demita pe Daniel Chițoiu. Organizația ii reproșeaza lui Tariceanu ca a ales tranzacționismul in loc de liberalism, potrivit unui comunicat de presa.Reacția…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, vineri, la Digi24, ca membrii partidului care au acceptat funcții in Parlament și in Guvern cu susținerea PSD ”s-au vandut” unui guvern care nu va mai supraviețui multa vreme. Tariceanu a precizat ca a avut o intalnire cu conducerea PNL legata…

- Concurenți din 16 județe și Republica Moldova, inscriși la Festivalul-concurs “Pe deal la Teleormanel” in Eveniment / on 13/09/2019 at 11:20 / Consiliul Judetean Teleorman, prin Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Teleorman, organizeaza Festivalul–concurs național…

- Asociatia "Let's Do It, Romania!" a anuntat, miercuri, ca va organiza o noua zi de curatenie nationala pe 21 septembrie, in 26 de judete. "Pe 21 septembrie sunt asteptati voluntari din Ilfov, Bihor, Botosani, Valcea, Mehedinti, Constanta, Timis, Satu Mare, Hunedoara, Ialomita, Tulcea, Mures, Prahova,…

- Școala incepe luni, 9 septembrie, dar cele mai multe dintre problemele anilor trecuți sunt departe de a fi fost rezolvate. Sunt lipsuri care persista de ani și totuși, toamna de toamna, responsabilii din Ministerul Educației, din primarii și din consiliile județene par sa fie luați prin surprindere.…

- Din totalul beneficiarilor de indemnizatie sociala inregistrati in mai, 873.565 erau pensionari din sistemul public (plus 879 persoane comparativ cu mai) si 177.722 pensionari agricultori (minus 1.701 persoane).In cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizatiei suportate…

- La Deva a avut loc în perioada 1518 iulie 2019 faza naional a concursului cercurilor tehnicoaplicative din coli. Au participat elevi din 20 de judee ALBA ARGES BRAILA BIHOR CARASSEVERIN CALARASI CLUJ DAMBOVITA DOLJ GALATI GORJ ILFOV HARGHITA HUNEDOARA NEAMT OLT SATU MARE SUCEAVA TIMIS i TULCEA....

- Pana la ora 23.00, in județul Suceava este in vigoare o atenționare cod portocaliu de furtuni. Conform ANM, in județele Suceava, Botoșani, Neamț, Bacau, Argeș, Dimbovița, Teleorman, Gorj, Vilcea, Olt și Dolj, precum și in zona de munte a județelor Vrancea și Prahova instabilitatea atmosferica va fi…