- La Ministerul Transporturilor va fi inființata o „inie verde” pentru firmele romanești care au contracte cu firmele straine caștigatoare ale licitațiilor pentru construcția unor obiective in Romania. Astfel, firmele vor avea posibilitatea sa anunțe direct daca nu iși primesc banii, informeaza MEDIAFAX.Aflat…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a aratat nemultumit, joi, de lotul doi al autostrazii Sebes-Turda, declarand ca va rezilia contractul cu firma care se ocupa de constructie, daca pana la sfarsitul lunii iunie nu vine cu contractele de

- Directorul Pizzarotti, Eusebio Caretta, și-a asumat, joi, in prezența ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, deschiderea circulației pe lotul 1 al autostrazii Sebeș-Turda in luna decembrie 2019, cu descarcare parțiala a traficului prin nodul rutier Sebeș. Caretta a declarat ca pe lotul 1 se va putea…

- In ceea ce priveste lotul 2, intre Alba Iulia si Aiud, ministrul Transporturilor le-a spus constructorilor ca le va rezilia contractul, in situatia in care in urmatoarele doua saptamani nu se vor mobiliza si nu vor angaja subcontractori romani. Intrebat de jurnalisti daca lotul 1, intre Sebes si…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat, joi, in timpul inspecției facute pe lotul 2 al autostrazii Sebeș-Turda, ca grinzile prabușite la doar o ora de la montare, la sfarșitul lunii mai, sunt ”problema constructorului” și e de datoria lui sa o remedieze. El și-a aratat nemulțumirea fața de…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ajuns, joi, in județul Alba unde verifica stadiul lucrarilor la autostrada A10 Sebeș-Turda, loturile 1 și 2. Potrivit datelor oficiale privind stadiul fizic al lucrarilor pe autostrada A10, loturile 1 și 2, la finalul lunii aprilie 2019, publicate de CNAIR șansele…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si premierul Romaniei, Viorica Dancila, au anunțat, duminica seara, semnarea a trei contracte de infrastructura. Acestea vizează Secţiunea I Sibiu-Boiţa a autostrăzii Piteşti-Sibiu, Lotul 3 al Autostrăzii de Centură a Bucureştiului…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, confunda un nod de autostrada cu un drum national din Apuseni. Cel putin aceasta este impresia lasata de un raspuns primit de un parlamentar din Alba la o interpelare adresata ministrului.