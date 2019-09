Premierul Viorica Dancila, prezenta sambata in orasul Cugir, unde functioneaza doua fabrici de armament, vizitand si una dintre acestea, a afirmat ca ar fi recomandat ca Armata Romaniei sa se doteze in primul rand cu ceea ce se produce aici. Insotita de mai multi membri ai Guvernului, printre care si Mihai Fifor, Viorica Dancila, care a facut o "baie de multime" in mijlocul participantilor la evenimentul intitulat "Toamna cugireana", a vizitat Centrul Cultural Cugir, in interiorul caruia au fost amenajate mai multe expozitii, printre care si una cu o parte din tehnica produsa la Uzina Mecanica…