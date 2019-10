ŞOC la Hollywood! Actriţa Helen Hunt, rănită într-un accident de maşină

Potrivit, People şi TMZ, cunoscuta interpretă din filmul "As Good as it Gets" (Mai bine nu se poate) pentru care a primit un Oscar pentru cel mai bun rol feminin, a fost transportată la un spital din California după ce maşina în care călătorea,… [citeste mai departe]