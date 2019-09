In mai multe zone din nordul Afganistanului s-au reluat luptele, au anuntat miercuri responsabili afgani, la cateva zile dupa prabusirea negocierilor intre SUA si talibani, ce ar fi urmat sa duca la o retragere a trupelor americane din aceasta tara, transmite Reuters. Potrivit unor oficiali afgani, in cel putin zece provincii au loc ciocniri, cele mai grele purtandu-se in regiunile nordice Takhar, Baghlan, Kunduz si Badakhshan, unde talibanii preseaza de mai multe saptamani. Miercuri, fortele de securitate au preluat din nou controlul in districtul Koran-Wa-Monjan din Badakhshan, a comunicat Ministerul…