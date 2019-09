Alimentarea cu curent electric in capitala afgana Kabul si in alte 11 provincii a fost intrerupta dupa ce trei stalpi de electricitate au fost aruncati in aer cu dispozitivi explozibili in provincia Baghlan, nordul Afganistanului, relateaza dpa. Stalpii care erau alimentati cu curent electric din Tadjikistan au fost aruncati in aer duminica dimineata in zona Mirza Hassan Tal din Baghlan, a anuntat furnizorul national de energie electrica, Breshna, potrivit unui comunicat. O linie electrica care se alimenteaza cu electricitate din Uzbekistan a fost de asemenea avariata din cauza luptelor in zona…