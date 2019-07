Stiri pe aceeasi tema

- Vara aceasta, 31 de orașe din România vor fi strabatute de mașinile Google Street View care vor actualiza imaginile de pe Google Maps. Dan Oroș, head of marketing pe România la Google și YouTube, a explicat pentru StartupCafe cum funcționeaza tehnologia care transforma lumea înconjuratoare…

- Industria dezvoltatoare de jocuri video din România numara peste 6000 de angajați și este unul dintre cele mai lucrative sectoare creative locale, cu o cifra de afaceri de peste 156 de milioane de dolari în 2017. Un proiect educațional cauta talentele din rândul tinerilor, înca…

- ​Dezvoltarea spectaculoasa a tehnologiei a creat un boost semnificativ în piața jocurilor și jucariilor. Afacerile din piața de jocuri și jucarii (producție și comerț) au crescut cu peste o treime fața de 2016, respectiv cu 344% fața de 2013, la 950 de milioane de lei în 2017. Evoluția a…

Compania de comerț electronic Amazon are o noua strategie pentru a face munca mai "distractiva": transforma sarcinile angajaților într-un joc video.

- ​Aplicatia fintech Revolut a anuntat recent ca România este pe locul doi în topul piețelor cu cea mai rapida creștere a numarului de utilizatori. Într-o scurta vizita la noi în tara, Vlad Yatsenko, co-fondator și CTO al aplicatiei a povestit pentru StartupCafe cum explica el…

- In contrast cu perioadele de decadere a bursei si cu deprecierile leului de la inceput de an (sfarsit 2018 – inceputul 2019), Romania prezinta astazi enorme oportunitati de crestere a afacerilor. Pentru o multime de antreprenori dornici sa-si realizeze visele si sa reuseasca in afaceri in tara, exista…

- ​Criza de pe piața forței de munca s-a transformat într-un business extrem de profitabil pentru firmele care recruteaza angajați. Afacerile acestora au crescut cu peste 430% din 2007 și pâna în prezent, la peste 4 miliarde de lei, arata concluziile unui studiu realizat de KeysFin.…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania arata o inflatie in crestere in urmatoarele 12 luni ,o depreciere puternica a leului, si o crestere a dobanzilor percepute la ratele bancare.