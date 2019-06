Afacerea de cartier care aduce in farfurie retete contemporane si gusturi vechi

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai importante conferinte dedicate tehnologiilor inovatoare din regiunea Europei de Sud-Est, Romania Blockchain Summit, va avea loc in perioada 21 - 22 iunie la Bucuresti si va reuni sectorul public, factori de decizie politica, dezvoltatori, cercetatori, antreprenori si inovatori…

- Papa Francisc a adus vineri, la București, un „omagiu sacrificiului fiilor și fiicelor Romaniei” care au plecat din țara și care acum, „prin cultura lor, cu patrimoniul de valori și cu munca lor imbogațesc țarile in care au emigrat” și ...

- Radu Mazare a fost adus in Romania, dupa aproape 18 luni in Madagascar, unde plecase din cauza problemelor penale pe care le avea in Romania. In avionul cu care a venit in București, Radu Mazare a fost insoțit de fiul sau, Raducu Mazare.

- Muzeul Național al Țaranului Roman va așteapta joi, 18 aprilie 2019, de la ora 18, la Clubul Țaranului, la o noua intalnire din seria Conferințelor de la Șosea. Andrei Mihail, doctor in antropologie, lector SNSPA, va susține conferința Piața fotbalului de cartier in București. Intrarea este libera.

- Continutul video a atins apogeul in Statele Unite, iar asta inseamna ca orice business respectabil cu prezenta in online foloseste content-ul video ca baza de comunicare cu publicul sau. In Romania nu s-a atins inca acest nivel, nici pe departe, insa tinerii cu perspectiva au inceput deja sa mizeze…

- Vestele galbene din Franța o susțin pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european. Acțiunile de protest fața de politicile guvernului și președintelui francez Emmanuel Macron au capatat noi valențe dupa manifestarile in favoarea fostei șefe a DNA, in contextul in care autoritațile…

- Odette Costea a decis sa faca trecerea de la meseria de baza, inginer mecanic de utilaje de constructii, la patiser si cofetar, intrand in domeniul culinar, unde mirosul de bezea si ciocolata umple atelierul din Bucuresti. Quiche-urile sarate si...

- Un polițist pe motocicleta a fost surprins dansand in ritmul muzicii in București, in apropierea Casei Poporului. Filmarea a fost facuta de un alt participant la trafic și a fost distribuita chiar de catre Ministerul Afacerilor Interne. Imaginile au devenit virale, iar polițiștii din structura centrala…