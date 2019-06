Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe aeronave militare ale Fortelor Aeriene Romane vor participa, miercuri, la manifestarile organizate la Bucuresti cu prilejul Zilei Nationale a Italiei, se arata intr-un comunicat transmis, marti, de Statul Major al Fortelor Aeriene, potrivit agerpres.ro.Potrivit comunicatului, o formatie…

- Aeronave Eurofighter si Mig21 vor survola maine Bucurestiul Miercuri, 5 iunie, cu ocazia Zilei Naționale a Italiei, o formație mixta constituita din aeronave MiG-21 LanceR și Eurofighter Typhoon aparținând Forțelor Aeriene Române și detașamentului italian dislocat pe aerodromul Mihail…

- Miercuri, 5 iunie, cu ocazia Zilei Nationale a Italiei, o formatie mixta constituita din aeronave MiG 21 LanceR si Eurofighter Typhoon apartinand Fortelor Aeriene Romane si detasamentului italian dislocat pe aerodromul Mihail Kogalniceanu vor participa la un exercitiu tactic in zbor, ce se va desfasura…

- Evolutii ale unor aeronave apartinand Fortelor Aeriene Romane vor putea fi urmarite, sambata si duminica, pe Aerodromul Clinceni din judetul Ilfov si pe Aeroportul Ghimbav din judetul Brasov, in cadrul activitatilor prilejuite de Ziua Internationala a Copilului, informeaza Agerpres.Citește…

- Fortelor Aeriene Romane au anuntat vineri ca mai multe aeronave de tip IAR-330 Puma, C-27J Spartan si MiG-21 LanceR urmeaza sa participe la spectacolele aeriene organizate pe aerodromul Clinceni, pe 1 iunie, respectiv aeroportul Ghimbav, in data de 2 iunie.

- Ceremonia de certificare a detasamentului italian in vederea executarii serviciului de politie aeriana intarita a avut loc marti, in prezenta ministrului apararii nationale, Gabriel Les, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.Detasamentul italian, format din aproximativ 130 de militari piloti si personal…

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale fortelor aeriene italiene au aterizat vineri la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru a participa la executarea unor misiuni de politie aeriana sub comanda NATO, anunta Ministerul Apararii. Detasamentul italian este format din aproximativ 130 de militari,…

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Italiene au aterizat, vineri, la Baza 57 de la Mihail Kogalniceanu, pentru a participa la executarea unor misiuni de politie aeriana intarita, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. Potrivit MApN, detasamentul italian format din aproximativ 130…