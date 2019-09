Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti la nivel inalt ai statelor membre ale Natiunilor Unite se intalnesc saptamana aceasta, ca in fiecare an in luna septembrie, in cadrul sesiunii Adunarii Generale a organizatiei, la New York, pentru a discuta probleme globale. Tema acestei sesiuni a Adunarii Generale este "Stimularea eforturilor…

- SUA i-au acordat viza presedintelui Rouhani pentru a participa la Adunarea Generala a ONU, saptamana viitoare, a confirmat joi pentru dpa un purtator de cuvant al misiunii iraniene la Natiunile Unite, Alireza Miryousefi. Purtatorul de cuvant al MAE iranian Abbas Mousavi a transmis joi pe Twitter…

- La demonstratiile din aceasta luna nu participa numai elevi, ci si organizatii de munca si umanitare, organizatii de mediu si angajati ai unora dintre cele mai mari branduri. Potrivit elevei suedeze Thunberg, care se afla la New York inaintea Summitului pentru Actiune in Domeniul Climei al Natiunilor…

- La 16 septembrie 2019, Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion. I. Jinga, a prezentat in cadrul celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, vorbind in numele Grupului ambasadorilor francofoni de la New York, proiectul de rezolutie intitulat "Multilingvismul". Vorbind despre…

- Presedintii SUA si Coreei de Sud, Donald Trump si Moon Jae-in, se vor intalni la finalul lunii septembrie la New York cu prilejul dezbaterii la nivel inalt a Adunarii Generale a Natiunilor Unite, transmite EFE. Purtatorul de cuvant al administratiei prezidentiale sud-coreene a informat…

- UNICEF trage un semnal de alarma și ii comemoreaza pe copiii uciși anul trecut in zonele de conflict ale lumii, printr-un gest impresionat. A plasat, la sediul Națiunilor Unite din New York, 3.758 de ghiozdane in randuri care amintesc de un cimitir, fiecare reprezentand o pierdere fara sens a unei vieți…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se întâlneasca cu omologul…

- Iranul a denuntat din nou, miercuri, in cadrul Natiunilor Unite, "terorismul economic" al SUA, care au impus sanctiuni regimului de la Teheran "pentru atingerea unor obiective politice nelegitime", informeaza AFP. "Poporul nostru sufera de cea mai brutala forma a terorismului economic, care ii vizeaza…