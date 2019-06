”Chiar daca mai de departe, am urmarit cu atentie desfasurarea Congresului PSD. A rezultat o formula de conducere echilibrata Dancila-Teodorovici-Fifor. Mi s-a parut bine scris si Programul politic propus. Evident nu este suficient. Vor fi necesare eforturi de recuperare in echipa a celor care au candidat fara sa castige. Ecaterina Andronescu si ceilalti. Codrin este un caz aparte. Loialitatea lui fata de partid dar si fata de „camarazii" din partid trebuie pretuita. Asa cum o pretuiesc si eu, desi nu am fost intotdeauna de acord cu opiniile lui politice. Mi se pare interesanta si utila cresterea…