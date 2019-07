Adopție Sorina. Avocat: Am luat legătura cu FBI In direct la Romania TV avocatul familiei Șaramat, Victor Dumitrica, a vorbit despre posibilitatea ca minora Sorina, fetița adoptata din Baia de Arama, sa poata parasi țara cu actualul pașaport. ”Eu nu cred ca minora poate parasii teritoriul țarii in baza unui pașaport pentru ca era facut provizoriu și este facut folosindu-se de o fotografie falsa, foarte veche, nu este una recenta a minorei și este prelucrata digital. (...) Practic fetița nu a fost dusa niciodata la pașapoarte pentru a i se face o fotografie. Ar insemna sa iasa din țara in baza unui pașaport in care apare o fotografie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- In direct la Romania TV avocatul Victor Dumitrica a facut declarații șocante cu privire la adopția Sorinei, dar și la mama naturala a acesteia, pe care statul roman nu ar fi reușit sa o gaseasca.

- Ecaterina Andronescu a intervenit la Romania TV, prin telefon, și a declarat ca are informații ca parinții adoptivi ai Sorinei au incercat sa o ia pe fetița de opt ani de la școala, in penultima saptamana. ”Este nepermis, au intrat in școala, au intrat in clasa, fetița s-a speriat, a intrat…

- ”Urmeaza sa inregistrez in cateva minute aceasta acțiune la instanța” a spus avocatul. Familia maternala va cere anularea adopției Sorinei, incercand, astfel, sa impiedice și scoaterea fetei din țara. ”Parinții adoptivi și-au dat acordul ca fetița sa fie victima unei acțiuni violente, ceea…

- "Vom propune șefului Poliției Romane proceduri de intervenție a polițiștilor pentru ca - acolo unde intervine poliția - apararea copiilor și drepturile lor sa fie garantate. Totodata solicitam imperativ Secției speciale de investigare a magistraților cercetarea sub toate aspectele a modului…

- O fetița de 8 ani din Baia de Arama, judetul Mehedinti, a fost luata vineri de polițiști din casa in care a crescut, la acțiune fiind prezenți inclusiv mascați. Copilul a fost bruscat, tras de par și tarat pe jos de procuror. Asistenții maternali lanseaza acuzații grave, in timp ce autoritațile spun…

- Tatal adoptiv al Sorinei, fetita de 8 ani care a fost luata cu mascatii din familia fostului asistent maternal care a avut-o in grija cativa ani, spune ca el si sotia sa au luat decizia de a adopta un copil din Romania in urma cu patru ani si ca a urmat toti pasii impusi de lege.

