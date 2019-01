Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta de 13 ani din Wisconsin, SUA, disparuta in luna octombrie a anului trecut, dupa ce ambii ei parinți au fost asasinați in propria lor casa, a fost gasita in viața, scrie BBC News.

- Familia romancei de 16 ani data disparuta din data de 21 decembrie poate rasufla ușurata, dupa ce Andreea s-a reintors in brațele parinților. Tanara a stat departe de casa mai bine de o saptamana.

- Andreea Bardas a disparut fara urma din ziua de 21 decembrie, iar parinții ei se tem ca fata ar fi fost rapita de o banda. Adolescenta de 16 ani locuia impreuna cu mama și cu tatal ei vitreg in burgul Barnet din nordul Londrei. Vineri, 21 decembrie, Andreea a plecat la școala la ora 7:30. In acea zi,…

- Alina Emilia Paval, romanca atacata cu acid de fostul iubit pe o strada din Italia, a povestit despre coșmarul pe care l-a trait. Cu lacrimi in ochi, tanara de 30 de ani a facut marturisiri cutremuratoare,...

- Tragedie in Italia, acolo unde o adolescenta de 14 ani a murit dupa ce a cazut in gol de la etajul al șaselea al cladirii in care locuia. Duminica dimineața, in jurul orei locale 9:30, un trecator din zona Ostiense din capitala Italiei a dat peste trupul neinsuflețit al unei adolescente in varsta…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial WTA, a publicat un videoclip motivațional primit de la antrenorul ei, australianul Darren Cahill. Românca susține ca mesajul are o importanța deosebita în cariera ei, mai ales pentru momentele grele.

- O romanca e pe patul de moarte, iar prietena ei grav ranita, in urma unui accident grav care a avut loc in Italia, scrie libertatea.ro. Mașina in care se aflau cele doua s-a izbit frontal de un TIR.

- O romanca a sperat ca iși va reface viața in Spania cu barbatul visurilor ei, insa viața ei s-a transformat intr-un coșmar la puțin timp de cand s-a mutat. Tanara de 18 ani s-a mutat din Italia in...