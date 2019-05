Adevăruri esenţiale despre creşterea copiilor 1. Un bebelus care se dezvolta in burta unei mame sanatoase, fericite si linistite primeste cel mai bun start in viata. 2. Cu cat sunt mai atente la experienta nasterii copiilor lor si la nevoile neimplinite din copilarie cu atat sunt mai capabile mamele sa raspunda la nevoile copiilor lor. 3. Ceea ce se intampla in primele stadii ale vietii – conceptie, in sarcina, la nastere si in primele zile si luni – pune bazele fundatiei vietii. O sarcina fericita, fara stres, o nastere naturala si o perioada neintrerupta de apropiere intre mama si copil va oferi beneficii amandurora. 3.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

