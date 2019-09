Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, de la ora 19.30, in seria Mari Orchestre ale Lumii, la Sala Palatului, va evolua Orchestra Filarmonica din Oslo, dirijata de Vasily Petrenko, avand in program lucrari de Strauss, Enescu si Ceaikovski. Solist va fi violocelistul Johannes Moser. Adevarul.ro va trasmite acest concert.

- Orchestra Filarmonicii din Oslo, dirijata de Valery Petrenko, va concerta, in aceasta seara, de la 19.30, la Sala Palatului. In program, lucrari de Øyvind Torvund – (Lucrare orchestrala in prima auditie), Edvard Grieg si Bela Bartok. Solist va fi pianistul Leif ove Andsnes. Adevarul.ro va trasmite…

- Astazi, de la ora 20.00, la Sala Palatului, Capela de Stat din Dresda, condusa de Yung-Whun Chung, va avea in program lucrari de Carl Maria von Weber, George Enescu si Johannes Brahms. Solista va fi soprana Laura Aikin. Adevarul.ro va transmite acest concert doar pentru publicul din Romania.

- Capela de Stat din Dresda, dirijata de Myung Whun Chung, va concerta duminica, 8 septembrie, de la ora 19.30, la Sala Palatului. In program vor fi lucrari de Serghei Rahmaninov si de Johannes Brahms. Solista va fi celebra pianista Yuja Wang. Acest concert va putea fi vazut, de la 19.30, pe adevarul.ro,…

- Duminica,Orchestra simfonica a Radiodifuziunii din Viena, dirijata de Horia Andreescu, are in program, la Ateneu, de la ora 16.30, lucrari de Dunser, Beethoven, Enescu.Solista va fi celebra pianista Elisabeth Leonskaja. Adevarul.ro transmite acest concert.

- Sambata, 7 septembrie, de la ora 19.30, in seria Mari Orchestre ale Lumii, la Sala Palatului, Orchestra Nationala a Frantei, dirijata de Ion Marin, va avea in program lucrari de Enescu, Ravel, Debussy. Solista va fi pianista Alexandra Dariescu.

- Marti, 3 septembrie, de la ora 20.00, in seria Mari Orchestre ale Lumii, la Sala Palatului, London Symphony Orchestra, dirijata de Gianandrea Noseda, interpreteaza lucrari de George Enescu, Iain Bell, Benjamin Britten si Richard Strauss. Participa Corul Academic Radio, dirijat de Ciprian Tutu. Solista…

- Luni, 2 septembrie, de la ora 20.00, in seria Mari Orchestre ale Lumii, la Sala Palatului, va evolua Orchestra Simfonica din Londra, dirijata Gianandrea Noseda, avand in program lucrari de Nikolai Rimski-Korsakov, Serghei Prokofiev si Dmitri Sostakovici. Solist va fi pianistul Denis Matsuev.