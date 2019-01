Adelina Pestriţu, la spital de Revelion. Ce a păţit fetiţa vedetei "Tocmai cand ne pregateam sa intram in Noul An, Zeny a necesitat ingrijiri medicale de urgența. Am tratat cateva pusee de febra la indicațiile medicului nostru pediatru insa, la cea din urma am luat decizia de a merge la urgența. Astfel, dupa un consult, doctorii de garda ne-au sfatuit sa ne internam pentru mai multe investigații și mai ales pentru ca exista riscul sa ajunga la febra mare din nou." a povestit Adelina pe blogul sau. Cu toate ca au trecut in noul an la spital, Adelina, iubitul sau și fetița nu au ratat focurile de artificii. Cei trei le-au privit de la fereastra salonului. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

