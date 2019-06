Stiri pe aceeasi tema

- A fost gasita cea de-a treia romanca ucisa de criminalul in serie din Cipru. Este vorba despre o fetita de sase, al carei trup neinsufletit a fost scos la suprafata dintr-un lac, la 20 de kilometri de Nicosia.

- Poliția cipriota a anunțat ca a gasit miercuri un cadavru despre care presupune ca ar fi al celei de-a șaptea victime a unui criminal în serie care a ucis de-a lungul a trei ani șapte femei, printre care și doua românce, informeaza Reuters, citata de Mediafax.Autoritațile au anunțat…

- Politia din Cipru a descoperit duminica intr-un lac cadavrul unei persoane despre care considera ca este a cincea victima a unui criminal in serie care a omorat și o romanca și pe fetița acesteia. Cadavrul a fost scos de scafandri dintr-un put intr-o mina de cupru abandonata situata la vest de capitala…

- Tanara se numește Livia Florentina Bunea, anunța Adevarul. Barbatul are 35 de ani și se numește Nikos Metaxas. El este ofițer in armata cipriota și a recunoscut saptamana trecuta ca a ucis cinci femei și doi copii. Printre victime sunt și doua romance: Livia Florentina Bunea și fiica sa de…

- ​UPDATE Potrivit presei din Cipru, criminalul este Nicos Metaxas, militar de cariera. Un barbat din Cipru a recunoscut ca a omorat șapte femei și fete, presa locala spunand ca este vorba de primul ucigaș in serie de pe insula, scrie BBC. Printre victimele barbatului, ofițer in armata, se numara și o…

- Livia Florentina Bunea si fetita ei, Elena Natalia, au disparut in septembrie 2016, iar politistii le cauta acum cadavrele in Lacul Rosu. In acelasi lac este cautat si trupul unei fetite de 6 ani. Cadavrul mamei ei, Marry Rose Tiburcio, a fost descoperit intr-un put de mina abandonat la Mitsero.…

- O romanca și fiica ei de opt ani au fost ucise in Cipru, de un criminal in serie, care a mai omorat alte cinci femei. Suspectul principal, care este un ofițer militar in varsta de 35 de ani, a recunoscut asasinatele, relateaza Digi 24. In prezent, poliția verifica informațiile. Reprezentanții autoritaților…

- ​Un barbat din Cipru a recunoscut ca a omorât șapte femei și fete, presa locala spunând ca este vorba de primul ucigaș în serie de pe insula, scrie BBC. Doua cadavre au fost gasite într-un puț de mina luna aceasta, iar un al treilea a fost descoperit joi. Principalul…