ACTUALIZARE – ULTIMA ORA: Accident rutier la Hideaga ACTUALIZARE: La fata locului au ajuns trei ambulante, un echipaj SMURD si unul de la descarcerare. S-a constatat ca exista patru victime, dintre care una a fost a fost incarcerata. In urma cu cateva minute, in localitatea Hideaga, langa statia Peco, a avut loc un accident rutier. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului o persoana s-a ales cu picioarele prinse sub bord. La fata locului s-au deplasat echipaje de descarcerare pentru a da primul ajutor. Anamaria AVRAM si Vlad HERMAN

