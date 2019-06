Stiri pe aceeasi tema

- Actrita franceza Edith Scob, una dintre interpretele preferate ale regizorului franco-chilian Raoul Ruiz, precum si a cineastilor francezi Georges Franju si Olivier Assayas, a decedat miercuri, scrie agerpres.ro.

- Actrita franceza Edith Scob, una dintre interpretele preferate ale regizorului franco-chilian Raoul Ruiz, precum si a cineastilor francezi Georges Franju si Olivier Assayas, a decedat miercuri, a precizat agentul ac...

- Actrita franceza Edith Scob, una dintre interpretele preferate ale regizorului franco-chilian Raoul Ruiz, precum si a cineastilor francezi Georges Franju si Olivier Assayas, a decedat miercuri, a precizat agentul acesteia pentru AFP. ''Edith Scob a decedat in aceasta dimineata la Paris'',…

- Tragedie pe o șosea din vestul țarii. Un sofer in varsta de 82 de ani a murit dupa ce a produs un accident rutier, pe Drumul National 66 Simeria Veche – Hateg, in județul Hunedoara. „Soferul autoturismului, din Calan, care se deplasa dinspre Calan spre Simeria, a depasit regulamentar doua autoturisme,…

- Politicianul a ocupat functia de prim-ministru in perioada 1983-1991 si a ramas cunoscut in istorie pentru reformele adoptate, menite sa modernizeze economia Australiei. Bob Hawke a fost prim-ministrul laburist cu cel mai lung mandat din istoria Australiei. Anuntul mortii lui Bob Hawke a fost facut…

- Adam Sky, un popular DJ australian, a murit in urma unui accident suferit weekendul trecut pe insula Bali din Indonezia in timp ce incerca sa ajute o prietena aflata in dificultate, au anuntat luni autoritatile locale, citate de Reuters. Artistul, in varsta de 42 de ani si al carui nume real era Adam…

- O femeie in varsta de 63 de ani din municipiul Giurgiu a decedat dupa ce a fost prinsa sub un tir pe strada Rudari din municipiul Giurgiu. "O autospeciala cu apa si spuma din cadrul Detasamentul de pompieri...

- Regizoarea Agnes Varda, reprezentanta a Noului Val in cinematografia franceza, a decedat in noaptea de joi spre vineri, la varsta de 90 de ani, au anuntat, viner, persoane din anturajul acesteia, potrivit AFP, preluata de...