- Stefan Popa Popa's a ramas fara titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Drobeta Turnu Severin, marti, in urma sedintei ordinare a Consiliului local, dupa declaratii considerate defaimatoare facute recent in mass-media, la adresa oltenilor. "Consiliul Local Drobeta Turnu Severin…

- Mot face referire la derapaje si greseli in discursul public ale unor personalitati si ii recomanda lui Stefan Popa Popa's sa-si ceara scuze. "Constat cu foarte mare regret ca anumite personalitati ajung sa derapeze mult in discursul public, gandesc in clisee si prefera sa gafeze decat…

- Sportiva Alina Vuc a primit, vineri, in fata oficialitatilor si a fanilor, titlul de Cetatean de Onoare al Resitei, in deschiderea oficiala a Campionatului National de Lupte pentru seniori, care se desfasoara in aceste zile la Sala Polivalenta din municipiul de pe Barzava. "E un lucru…

- Miercuri are loc sedinta extraordinara a Consiliu Localui al municipiului Constanta, in cadrul careia care alesii locali vor acorda titlul de Cetatean de Onoare academicienilor Petre T. Frangopol si Marian Traian Gomoiu. Consiliul Local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara…

- La implinirea a 40 de ani de preoție, pr. Isidor Dasca, decan al Decanatului de Bacau va primi titlul de cetațean de onoare al municipiului Bacau. Propunerea aparține primarului Cosmin Necula și se va aproba in ședința de astazi a consiliului.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Florin Piersic, invitatul special al celei de-a zecea editii a Festivalului Serile Filmului Romanesc de la Iasi, a primit, in cursul serii de miercuri, titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Iasi, ocazie cu care marele artist a spus ca, in orasul celor sapte coline, se simte "acasa". …

- Actorul Florin Piersic va primi distinctia de cetatean de onoare al municipiului Iasi, decizia in acest sens fiind luata vineri, in unanimitate, in plenul Consiliului Local Municipal, distinctia urmand a-i fi acordata cu ocazia Festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) "Florin Piersic este nu doar…

- Moldoveanul Andrei Nastase, un luptator pentru consolidarea demorației in Republica Moldova și aderarea acestei țari la Uniunea Europeana, va fi onorat cu titlul de ”Cetațean de Onoare” al municipiului Suceava, a anunțat primarul Ion Lungu. El a spus ca proiectul va fi aprobat in ședința Consiliului…