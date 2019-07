Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Simon Yam din Hong Kong, injunghiat la sfarșitul saptamanii trecute in abdomen a fost operat și se afla internat in spital. Actorul a fost injunghiat pe scena la un eveniment organizat in China.

- Simon Yam, 64 de ani, cunoscut pentru rolul din "Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life", se afla la terapie intensiva intr-un spital din Hong Kong dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale si "ramane in stare critica", a precizat publicatia citata. Un barbat l-a atacat sambata…

- Actorul Simon Yam, celebru pentru rolul din filmul „Lara Croft: The Cradle of Life”, a fost injunghiat de un barbat care sufera de schizofrenie. Asta a anunțat Poliția chineza care a demarat o ancheta in cazul agresiunii. Atacatorul este un barbat de 53 de ani care a fost reținut. Reprezentanții Poliției…

- Barbatul care l-a injunghiat pe actorul și producatorul de film Simon Yam - celebru pentru rolul din lungmetrajul "Lara Croft: The Cradle of Life" - sufera de schizofrenie, a anuntat politia chineza, care a deschis o ancheta in acest caz, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Actorul și…

- Scene de groaza la un eveniment publicitar ce a avut loc in China. Simon Yam, actor celebru care și-a facut debutul in „Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life” a fost injunghiat de un necunoscut.

- Actorul și producatorul de film Simon Yam din Hong Kong a fost injunghiat in timp ce se afla pe scena pentru a participa la un eveniment publicitar in China. Pe rețelele de socializare au aparut imagini cu momentul in care un barbat urca pe scena, scoate un cuțit din buzunar și il injunghie in abdomen.…

- Actorul și producatorul de film Simon Yam, celebru pentru rolul din filmul "Lara Croft: The Cradle of Life", a fost injunghiat pe scena, sambata, in timpul unui eveniment de promovare organizat in sudul Chinei, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Incidentul a avut loc in localitatea Zhongshan…

- Un individ necunoscut l-a injunghiat sambata pe actorul Simon Yam din Hong Kong in timpul unui eveniment organizat in China, a anuntat presa oficiala chineza, care a precizat ca ranile suferite de actor nu ii pun viata in pericol, relateaza Reuters. O inregistrare video postata de platforma media Weibo…