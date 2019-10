Stiri pe aceeasi tema

- Activele nete ale celor 207 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna septembrie cu 1,4%, pana la nivelul de 46,5 miliarde de lei (9,8 miliarde de euro), inregistrand o crestere de 11% de la inceputul anului, conform unui comunicat al Asociatiei Administratorilor de Fonduri…

- Valoarea activelor totale aflate in administrare la nivelul intregului sistem de pensii private a ajuns la 57,43 miliarde de lei (12,13 miliarde de euro) in primul semestru al anului 2019, in crestere cu aproape 26% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand a depasit 45,6 miliarde lei, potrivit…

- Activele pe care le administra industria fondurilor de investiții in 2007 erau de 1,2 miliarde lei, inainte de apariția crizei, a declarat Radu Hanga, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF).

- Activele nete ale celor 207 fonduri deschise și inchise, locale și straine, prezente in Romania au crescut in luna august cu 0,3%, pana la nivelul de 45,9 mld lei (9,7 mld. euro), inregistrand o creștere de 9,4% de la inceputul anului; intrarile nete ale lunii au totalizat 321 mil lei (67,8mil eur),…

- Activele nete ale celor 81 de fonduri deschise locale au crescut in luna august cu 1,6-, pana la 23,4 mld lei (5 mld euro), in vreme ce cresterea in anul curent a ajuns la 8,7-. Fondurile deschise locale au beneficiat in luna august de intrari nete de 293,4 mil lei (62 mil euro), fiind vizate fondurile…

- Activele nete ale celor 203 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna iulie cu 2,8%, pana la nivelul de 45,7 miliarde lei (9,7 miliarde euro), inregistrand o majorare de 9,1% de la inceputul anului, conform

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca intalnirea dintre presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american, Donald Trump, produce deja efecte, afirmand ca sunt peste 10 miliarde de dolari pe care companiile americane le au in proiecte potentiale noi in Romania. „La numai doua zile de…

- Activele nete ale celor 203 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna iunie cu 1,4%, pana la nivelul de 44,4 miliarde lei (9,4 miliarde euro), inregistrand o crestere de 6,1% de la inceputul anului. Fonduri deschise locale Cele mai performante 5 fonduri in ultimele 12 luni au…