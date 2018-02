Stiri pe aceeasi tema

- Deși au mai jucat cu divizionara C din Ghiroda in aceasta iarna, ACS Poli a disputat inca un amical la cererea noului antrenor. Leo Grozavu a vrut sa-și cunoasca mai bine elevii, a introdus mai mulți tineri pe parcurs, dar l-a testat și pe argentinianul Esteban Ciacchieri. Atacantul care aparține de…

- Fortuna Lunca Mureșului, recent caștigatoare a Campionatului Județean de Futsal, a susținut și primul meci amical al iernii pe teren normal. Echipa condusa de Gabriel Cotoara, revelația turului in Liga a IV-a, s-a impus in deplasare cu Progresul Farau, scor 3-1 (1-0), golurile fiind marcate de Zoltan,…

- Antrenorul FC Botosani, Leo Grozavu, a declarat, vineri, la debutul sau pe banca banatenilor, terminat cu o infrangere, ca echipa sa ar fi putut obtine un rezultat de egalitate cu FC Voluntari, dar nu l-ar fi meritat."Ma si mir de unde am scos acea revenire dupa 0-1. E clar ca am aratat astazi…

- Fotbalistii de la ACS Poli sunt optimisti dupa ce vechiul antrenor a fost schimbat cu Leo Grozavu. La Timisoara vine ”leul ranit” FC Voluntari, echipa invinsa cu 4-0 in prima runda de CSM Poli Iasi, iar alb-violetii au sansa sa faca un meci bun din care sa obtina puncte. Andrei Artean si Gabriel Vasvari…

- * ACS Poli Timisoara a anuntat, ieri, ca noul antrenor al echipei este Leo Grozavu. El il inlocuieste pe tehnicianul Ionut Popa care si-a reziliat contractul cu ACS Poli. In varsta de 64 de ani, Ionut Popa conducea formatia din Timisoara din 2016. Grozavu, 50 de ani, a antrenat ultima data pe FC Botosani,…

- CSM Rm. Sarat a ramas fara victorie in amicalele iernii. Dupa 3-3 pe teren propriu cu Victoria Ianca, ocupanta primului loc in Liga a 4-a Braila, fotbalistii pregatiti de Marius Tirila si Sorin Bodoc au fost invinsi la Galati, de divizionara secunda Dacia Braila, scor 0-3. Ramnicenii mai au in program,…

- Antrenor nou la ACS Poli Timișoara. Leo Grozavu l-a inlocuit pe Ionuț Popa, care si-a inaintat, luni, demisia din functia de antrenor principal al echipei de fotbal ACS Poli Timisoara. „Domnul Ionut Popa si-a inaintat demisia, iar noi i-am acceptat-o. Si eu consider ca era nevoie de o schimbare la echipa…

- Ionuț Popa ar putea fi dat afara de la ACS Poli. Alt antrenor a anunțat ferm: ”Sunt in contact cu cei de la Timișoara!”. ACUALIZARE 5 februarie, 10:35. Ionut Popa s-a despartit amiabil de ACS Poli Timisoara. Antrenorul s-a intalnit cu membrii Consiliului Director si au stabilit intreruperea contractului.…

- Ionut Popa s-a despartit amiabil de ACS Poli Timisoara. Antrenorul s-a intalnit cu membrii Consiliului Director si au stabilit intreruperea contractului. Clubul a semnat cu Leo Grozavu, fost antrenor la FC Botosani.

- Desi s-a mai discutat despre plecarea lui Ionut Popa de pe banca tehnica a timisorenilor de la ACS Poli Timisoara, masura a fost infirmata de fiecare data. Totusi, dupa jocul extrem de slab prestat in meciul de vineri, tehnicianul a declarat ca vrea sa paraseasca echipa, acuzandu-si…

- In partida amicala de maine, de la Blaj, cu CIL, in distributia Unirii Alba Iulia se va regasi si Marius Coman. Nu este vorba de atacantul in varsta de 21 de ani de la CFR Cluj, o tinta a „alb-negrilor” din Cetatea Marii Uniri in aceasta iarna, pus in „capul listei de achiziti”ci despre o […]

- Asociația Casa de Ajutor Reciproc Flexicredit, apare și in Bacau. Dupa feedback-ul membrilor din regiunea Moldovei, CAR Flexicredit a hotarat sa ofere serviciile sale și in Bacau. Pornind din Suceava, CAR Flexicredit s-a extins de-a lungul vremii și in Botoșani, Pașcani, Iași, Roman și București avand…

- Amicalul pe care ASU Politehnca il va disputa pe 17 februarie cu Universitatea Cluj-Napoca se dorește a fi un eveniment cu totul și cu totul special. Pe langa duelul din teren dintre echipele cu origini sutdențești, suporterii alb-violeți și-au propus sa lanseze Bursele Politehnica Timișoara, o campanie…

- Alin Apetri, jucatorul de banda dreapta, venit in urma cu sase luni la Unirea Alba Iulia, si-a reziliat contractul cu divizionara terta, fiind primul fotbalist plecat in aceasta iarna de la gruparea din Cetatea Marii Uniri. Momentan accidentat, „Tuchi”, cum ii spun apropiatii, va ramane in Seria a 5-a…

- Formația pregatita de Ionuț Popa a caștigat clar al doilea joc din 2018. ACS Poli a invins-o cu 4-0 in deplasare pe divizionara C Național Sebiș. Printre marcatorii timișorenilor s-au numarat Adrian Zaluschi și Alex Popovici, jucatori aduși in aceasta pauza competiționala. Spre deosebire de jocul de…

- SSC Farul Constanta, echipa clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, a sustinut astazi primul meci de verificare din 2018, intalnind pe stadionul Farul Abatorul Slobozia, liderul Ligii a 4 a a judetului Ialomita.Meciul i a revenit Abatorului, cu 2 0 0 0 , prin golurile marcate de Vizuroiu…

- In 2005, a fost victima unui eveniment auto, in urma caruia sotul ei a murit, fiica lor a scapat doar cu o lovitura la timpan. Mirela Mișcodan este paralizata de la piept in jos. Fetita a fost crescuta de sora femeii bolnave. Mirela Mișcodan nu poate avea grija nici macar de ea, cu atat mai puțin…

- ACS Poli Timisoara se afla in continuare in cantonament in Poiana Brasov, iar Ionut Popa are sub comanda sa si jucatori pe care inca ii testeaza. Deocamdata, antrenorul i-a luat de la bun inceput pe Adrian Zaluschi si tunisianul Alaeddine Bouslimi ca certitudini, si a dat o lista conducerii, de…

- Laureatul celui de-al 27-lea Premiu Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia, acordat la Botoșani pentru anul 2017, este Aurel Pantea. Academicianul Ion Pop, reprezentantul Juriului: „Sunt onorat ca s-a nimerit sa citesc eu acest proces-verbal. Juriul nu a ales cu foarte multa ușurința,…

- FC Botosani, echipa din Liga I unde se afla cea mai importanta colonie de suceveni, se afla in aceste zile intr-un stagiu de pregatire in Antalya. Trupa pregatita de Costel Enache, care-i are in componenta pe fundasul Florin Plamada si pe mijlocasii Mihai Roman, Catalin Golofca si Tiberiu Serediuc,…

- Formațiile timișorene de volei din prima liga incep maine jocurile oficiale din noul an. Fetele de la UVT Agroland sunt favorite in duelul cu Dinamo București, formație pe care au invins-o in 2017. In schimb, formația masculina CSU Univ. de Vest pare victima certa pentru campioana Volei Municipal Zalau.…

- Atacantul bosniac Bojan Golubovic, in varsta de 34 de ani, a semnat un contract cu FC Botosani, a anuntat, miercuri, gruparea moldoveana.Dorit de antrenorul Costel Enache si in vara, Golubovic are 184 de meciuri si 55 de goluri in Liga I, unde a jucat pentru patru echipe: Ceahlaul Piatra Neamt…

- Primele declarații facute de Mihai Voduț dupa transferul la Viitorul. Fotbalistul de 23 de ani este de miercuri legitimat la campioana Romaniei. Achiziționat de la FC Voluntari, Mihai Voduț a efectuat vizita medicala și a semnat un contract valabil pentru urmatorii 3 ani și 6 luni cu FC Viitorul.…

- DIN CUPRINS Andrei Burlacu a cantat 5 ani in corul unei biserici din Botoșani, iar acum vrea sa ia titlul cu CSU Atacantul de 20 de ani al Craiovei, Andrei Burlacu, a avut de ales intre fotbal și o cariera in teologie. ...

- Nou-promovata in Liga 2 Ripensia Timisoara are cativa jucatori care au atras atentia echipelor mai bine clasate, iar in aceasta perioada poarta tatonari inclusiv cu cei de la ACS Poli, club din Liga 1 care are nevoie de completari in lot. Formatia antrenata de Ionut Popa s-a despartit de patru jucatori…

- In aceste conditii, granzii Ligii I isi permit sa-si faca diverse strategii, astfel incat sa aiba aliati in cele zece etape din play-off. CFR si FCSB si-au si anuntat, in mod public, preferintele. „Din anumite motive, imi doressc mult mai mult Dinamo decat Botosani in play-off“, a spus presedintele…

- Dupa doar sase luni de exil la FCSB, Catalin Golofca a revenit la FC Botosani. Atacantul si-a reziliat acordul cu gruparea ros-albastra, care era scadent in iunie 2021 si a revenit la echipa la care a cunsocut cele mai mari satisfactii din cariera, FC Botosani, formatie unde a fost apreciat cu adevarat…

- In lipsa de altceva, Dinamo l-a rechemat pe Daniel Popa in "haita". Atacantul de 22 de ani pare insa fratele lui Jeremy Bokila. Daca decarul "cainilor" n-a mai marcat de un an in partidele oficiale, fotbalistul care revine la roș-albi are doar un gol in actualul campionat, cand a fost imprumutat la…

- Formația Astra Giurgiu s-a impus cu scorul de 2-1 in partida disputata vineri seara, pe teren propriu, in fața echipei FC Botoșani, aceasta fiind prima disputa din etapa a 22-a din Liga I. Giurgiuvenii au deschis scorul prin Alex Ionița ...

- Formația timișoreana de prima liga incheie anul cu un duel greu pe teren propriu, in fața lui Dinamo. Deși cei de la ACS Poli sunt hotarați sa faca un meci mare, formația lui Ionuț Popa nu e lipsita și de noi probleme mai mult sau mai puțin clasice. De aceasta data din lot a disparut […] Articolul ACS…

- Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, a comentat posibila plecare a lui Adam Nemec, dar spune ca pregatește deja o soluție de avarie in care slovacul va pleca in iarna. Este vorba de Daniel Popa, varful de 22 de ani imprumutat la FC Botoșani. "Singurul jucator dintre cei imprumutati pe care il putem…

- Interpreta de muzica populara Georgiana Spinu a fost colega de facultate și prietena cu Alina Ciucu, tanara care a sfarșit tragic la metrou. Alina Ciucu era o tanara de 25 de ani cu un viitor frumos inainte , al carei destin s-a sfarșit tragic marți seara, cand a fost impinsa pe șinele de la metrou…

- ACS Poli are in continuare datorii catre proprii jucatori și ANAF, dar a scapat de o parte din emoțiile pricinuite de situația financiara precara. Timișorenii au primit azi vestea ca au trecut cu bine de monitorizarea financiara pentru ediția 2017-18. Prin urmare clubul nu risca depunctari din partea…

- Handbaliștii alb-violeți au trecut astazi cu brio de un adversar dificil din Liga Zimbrilor. SCM Politehnica a invins-o pe Dunarea Calarași cu 32-24 dupa ce la pauza tabela din Sala ”Constantin Jude” indica egalitate (13-13). Timișorenii vor mai disputat doua partide in 2017, una in deplasare in campionat…

- Denis Alibec a suferit o accidentare la genunchi in meciul cu Juventus București și n-a fost inclus in lot pentru meciul pierdut cu Lugano, scor 1-2, in ultima etapa din Europa League. Atacantul s-a pregatit separat la antrenamentul de astazi, anunța TV Digi Sport, și inca nu se știe daca va fi pe teren…

- Elevii lui Nicolae Dica au reusit sa iasa din pasa proasta dupa un succes cu 3-0 obtinut la Timisoara, cu o Poli inghetata complet. Alex Munteanu ar fi putut fi letal la doua faze irosite, iar bucurestenii au profitat si au marcat prin Gnohere din penalti si cu un lob al lui Golofca, la o…

- Joi a acces in sferturi si Hermannstadt. Marti s-au calificat CSM Poli Iasi, CS Universitatea Craiova si FC Botosani, iar miercuri Gaz Metan Medias si Dinamo. Ultima partida din optimile de finala, ACS Poli Timisoara – FCSB, este programata la ora 21.30.

- ”Baieții in ghete” joaca maine pe ”Știința” cu gandul de a urca cel puțin doua locuri in clasament. Acest lucru se intampla sigur cu o victorie pentru ASU Politehnica in duelul direct cu ASA Tg. Mureș. Timișorenii iși doresc cu atat mai mult un succes deoarece acesta ar putea fi ultimul meci al anului.…

- Tramvaiul denumit Autentic este conceput si fabricat de Astra Vagoane Calatori iar componentele provin in mare parte de la firme din Romania, spune reprezentatul companiei. Pe langa faptul ca este modular si cu podea joasa, noul tramvai poate fi unidirectional sau bidirectional, cu usi care sa se…