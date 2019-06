Stiri pe aceeasi tema

- Turcia va adopta 'masuri de retorsiune' in cazul in care SUA impun sanctiuni Ankarei in legatura cu achizitionarea sistemelor de aparare S-400, de productie ruseasca, a anuntat vineri ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, potrivit Reuters. Cavusoglu a declarat pentru agentia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a propus miercuri omologului sau american Donald Trump infiintarea unui 'grup de lucru comun' privind achizitionarea prevazuta de catre Ankara a sistemelor de aparare antiracheta rusesti S-400, in pofida avertismentelor SUA, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.In…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, sambata, ca Turcia si Rusia vor avea un proiect comun pentru producerea sistemelor de aparare S-500, dupa achizitia controversata a Ankarei a sistemului S-400 de la Moscova, informeaza AFP.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata ca achizitionarea sistemului de aparare rusesc S-400 este o afacere incheiata si a adaugat ca Ankara va produce in colaborare cu Rusia sistemul S-500, informeaza duminica AFP si Reuters. “Nu se pune absolut deloc problema ca Turcia sa dea inapoi…

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 starnesc ingrijorare, in conditiile in care Washingtonul a atentionat in mod ferm ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi ca el se afla la carma economiei turce, intr-un context in care formatiunea sa, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare din 2002, se confrunta cu posibile pierderi la alegerile locale de duminica, din cauza problemelor economice,…