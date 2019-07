Aceștia sunt cei 43 km. de autostradă pe care vom circula în 2019 Aproape 43 de kilometri noi de autostrada vor fi deschiși traficului vara aceasta sau cel tarziu pana in toamna - doua tronsoane de pe A1 Lugoj - Deva incepute inca din 2013. Cele doua loturi sunt practic singurele care chiar au șanse reale de a fi inaugurate in 2019, asta deși la inceputul anului autoritațile de la Transporturi promiteau 180 de kilometri. Intre Sibiu și Nadlac va ramane mulți ani o „gaura” de circa 13 km. Singurele tronsoane de autostrada care, fara dubii, vor fi deschise circulației in 2019 masoara circa 43 de km și sunt pe loturile 3 și 4 din A1 Lugoj - Deva. Autostrada e… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

