Accident rutier pe DN5 Bucuresti – Giurgiu. 4 masini implicate.Traficul este ingreunat

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Buzau, pe DN2 Buzau ndash; Ramnicu Sarat, in localitatea Maracineni a avut loc un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme.In urma evenimentului o persoana a fost ranita usor. Cauza probabila…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN 2 Bucuresti ndash; Urziceni, pe raza localitatii Lilieci, judetul Ialomita, traficul rutier se desfasoara pe un fir alternativ din cauza unui eveniment rutier in care au fost implicate doua autoturisme.Impactul s a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6 (E70) Bucuresti - Alexandria, la km 64+500 de metri, la intrarea in localitatea Draganesti-Vlasca dinspre Alexandria (in judetul Teleorman), a avut loc un eveniment rutier

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara pe un fir alternativ pe DN 1 Ploiesti Brasov, la kilometrul 121 600 metri, in zona statiunii Sinaia, judetul Prahova, in urma unui accident in care au fost implicate trei autovehicule.Potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni intre doua autoturisme, traficul rutier pe DN2 E85 Buzau ndash; Ramnicu Sarat este la aceasta ora intrerupt pe ambele sensuri in zona localitatii buzoiene Comisoaia comuna Zarnesti . Din primele informatii…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Alba, pe DN1 Alba Iulia- Aiud, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri, la kilometrul 398+300 de metri(localitatea Teius) din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, pe sensul catre Capitala, la kilometrul 56 500 metri, in zona localitatii Nicolae Balcescu, judetul Calarasi, a avut loc un un accident in care au fost implicate un autoturism si…

- Traficul este oprit, luni, pe prima banda a sensului catre Capitala a DN1 Bucuresti - Ploiesti, in localitatea Tancabesti din judetul Ilfov, din cauza unui accident in care au fost implicate trei masini, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.