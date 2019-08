Accident rutier la Moigrad. Un bărbat în stare de inconștiență, transportat de urgență la spital Un accident de rutier soldat cu ranirea grava a unei persoane a avut loc in dupa amiaza zilei de luni- 26 august, ora 19.24 in localitatea Moigrad. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj, in accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta. ”Exista o persoana inconștienta care a fost preluata de catre echipajul de terapie mobila intensiva (TIM). Victima este in continuare inconștienta, dar prezinta funcții vitale ”, au precizat reprezentantii ISU Salaj, prezenti la fata locului. Deocamdata nu se cunosc cauzele care au… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

Stiri pe aceeasi tema

