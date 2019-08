Accident rutier la Câineni: trei auto implicate, o femeie rănită din Bulgaria Inca un accident a avut loc sambata, 10 august 2019, la Km 228 +600 m, in comuna Caineni, județul Valcea, in care au fost trei auto implicate, iar o victima este ușor ranita. Persoana ranita este o femeie de aproximativ 40 de ani, cetațean bulgar. Se circula pe un singur sens, lucratorii de la drumuri sunt la fața locului, in vederea eliberarii parții carosabile. Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

