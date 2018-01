Accident rutier: Cinci persoane au fost rănite "Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare a unui accident rutier ce a avut loc pe Calea Turzii din apropierea localitatii Feleac. Cinci persoane au primit asistenta medicala de urgenta, dintre care patru au fost transportate la spital, toate in stare de constienta", informeaza ISU Cluj, potrivit Agerpres.



