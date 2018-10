Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a murit in Belgia, intr-un accident de circulație in care au mai fost raniți alți doi compatrioți aflați in mașina. Autoturismul este inmatriculat in Romania și așa s-a aflat naționalitatea acestora, relateaza presa belgiana. Accidentul s-a produs marți, in sudul țarii. Mașina in care se aflau…

- Romanul a murit, dupa ce a ars de viu in urma unui accident in care au fost implicat un camion și o alta mașina. In urma ciocnirii violente, și-a pierdut viața și șoferul care ar fi provocat nenorocirea. Incidentul șocant a avut loc in zona industriala a localitații Pioltello, din apropiere de Milano.…

- UPDATE: Potrivit IJP Prahova, victima accidentului este un tanar de 19 ani. Potrivit ISU Prahova, cele doua autoturisme in care se aflau patru adulți și un copil au intrat intr-o coliziune frontala, iar doua persoane au ramas incarcerate. Potrivit datelor preliminare furnizate de catre…

- Imagini accident cumplit . O familie distrusa. O femeie a murit, iar un barbat și un copil au fost raniți grav.foto Un accident grav a avut loc marti seara pe DN1, in apropiere de Turda. O mașina s-a rasturnat dupa ce șoferul acesteia a efectuat o depașire neregulamentara. O femeie a murit, iar un barbat…

- Accidentul s-a produs la marginea localitatii aradene Sambateni, pe DN 7 - drum foarte aglomerat de cateva zile, in contextul intrarii in tara a mii de masini -, unde soferul unui camion s-a angajat intr-o depasire in curba, iar vehiculul a izbit frontal un microbuz fara pasageri. Potrivit…

- Conducatorul auto din Italia care a provocat vineri seara un accident rutier pe raza localitatii Berheci, soldat cu decesul a doua persoane si ranirea altor sase, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit…

- Politistii din Sibiu au deschis o ancheta pentru vatamare corporala, dupa ce un pacient de la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Talmaciu i-a scos ochii unui coleg si l-a muscat de gat. Victima a fost dusa la Spitalul Judetean Sibiu, unde este sedata in sectia de terapie Intensiva,…

- Doi morți și doi raniți intr-un groaznic accident petrecut, luni dupa-amiaza, pe un drum județean din Olt. Accidentul s-a produs dupa ce șoferul unei mașini a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de alt autovehicul in care se aflau un barbat și un copil. Una dintre persoanele decedate este o tanara…