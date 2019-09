Stiri pe aceeasi tema

- Coliziune puternica in aceasta dupa-amiaza, in urma cu puțin timp, pe drumul ce leaga Jimbolia de Sannicolau Mare. Un tir și un tren s-au izbit din plin, iar trenul a fost deraiat de pe șine. Din primele informații, șoferul tirului incarcat cu floarea soarelui a fost ranit. Accidentul a avut loc la…

- Traficul feroviar pe magistrala 300 Cluj-Napoca – Oradea este oprit, marți seara, dupa ce un trailer care transporta o macara de mare tonaj a ramas blocata la o trecere la nivel cu calea ferata. Mai multe trenuri de calatori sunt afectate, anunța MEDIAFAX.Citește și: Ieșire scandaloasa a unui…

- Un barbat de 44 de ani, din Galati, este cercetat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in contextul in care nu a oprit masina la o trecere la nivel cu calea ferata, autovehiculul fiind lovit in plin de un tren Regio care circula pe relatia Deda-Tirgu Mures.

- Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut loc sambata dimineata pe DN 15C Targu Neamt – Piatra Neamt. Soferul a pierdut controlul directiei si a intrat intr-un copac de la marginea drumului. „Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Un accident a avut loc in aceasta dimineața , in Timiș, la o trecere peste calea ferata in apropiere de Lovrin, dupa ce un microbuz in care se aflau șapte oameni a fost lovit de un tren Regio. La locul accidentului au intervenit imediat pompierii, mai multe ambulanțe și poliția. Accidentul s-a petrecut…

