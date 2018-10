Accident MORTAL lângă Dej. O ambulanță a ieșit în decor, pacienta A MURIT Un accident mortal de circulație a avut loc in aceasta seara, in jurul orei 19, pe DN1C, la ieșire din Ileanda spre Dej. O ambulanța a fost implicata. Din primele informații, o ambulanța a derapat și a ajuns in santul de pe marginea drumului, la iesire din localitatea salajeana Ileanda, spre Dej. O femeie in varsta de 83 de ani, aflata in ambulanța, a murit, iar asistenta medicala a fost ranita. “Azi, ora 19.04, pe drumul national 1C, in afara localitatii Ileanda, a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari, soferul unei ambulante, aflata in misiune, in timp ce conducea autospeciala… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 83 de ani din comuna Gilgau a decedat sambata, 20 octombrie, dupa ce ambulanta care o transporta la spital a fost implicata intr-un accident de circulație. Evenimentul s-a produs pe DN 1C, la ieșire din localitatea Ileanda spre Dej, in jurul orei 19, cand, spun politistii, soferul autospecialei…

- O pacienta in varsta de 83 de ani, care se afla intr-o ambulanța, a murit, sambata seara, dupa ce șoferul acesteia a pierdut intr-o curba controlul direcției de deplasare și a intrat intr-un șanț, in județul Salaj. Asistenta de pe salvare a fost ranita.Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in…

- Un accident mortal de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 14:30, pe DN1C, intre localitațile Coplean și Cațcau. Un motociclist și-a pierdut viața. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme inmatriculate in județul Maramureș și o motocicleta. Se pare ca, intr-o curba…

- Un barbat și-a pierdut viața duminica dupa-amiaza intr-un accident produs pe șoseaua Dej – Baia Mare, in apropiere de localitatea Cațcau. Evenimentul a avut loc in jurul orei 15, pe DN1C, la kilometrul 70+100, in afara localitații Cațcau. Motociclistul, un barbat in varsta de 70 de ani, domiciliat in…

- Din primele date se pare ca un autoturism ce se deplasa pe DN2B din directia Buzau catre Braila ar fi efectuat un viraj la stanga, imprejurare in care a intrat in coliziune cu o motocicleta ce rula din sens opus. Din impact au rezultat doua victime (de pe motocicleta).

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in judetul Prahova, pe DN1D, la intersectia comunelor Draganesti si Fulga. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate un autoturism si o cisterna. In urma impactului, o femeie in varsta de 51 de ani a decedat, fiind prinsa sub fiarele…

- Un accident de circulație soldat cu pagube materiale a avut loc vineri, 10 august, pe strada 1 Mai din Dej, in apropierea Garii CFR. Soferul unui Ford, inmatriculat in județul Satu Mare, care circula dinspre Dej inspre Cluj a pierdut controlul volanului, dupa ce o alta mașina ar fi franat in fața sa,…

- UPDATE Un tanar de 23 de ani din Ramnicu Sarat conducea pe DN 2E85 un auto Renault pe direcția Ramnicu Sarat catre Buzau și nu a pastrat distanța in mers fața de auto Skoda care circula in fata sa. Dupa ce a acrosat acest auto a intrat pe sensul opus de mers unde a acrosat […] Articolul UPDATE Accident…