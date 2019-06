Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav in Timiș, in urma cu scurt timp. Din primele informații, patru mașini au fost implicate intr-o coliziune care a avut loc in curba periculoasa dintre localitațile Gelu și Variaș. In urma tamponului au rezultat trei victime, iar dintr-un autoturism iese fum. Victimele au leziuni semnificative…

- Traficul rutier se desfașoara cu dificultate, duminica seara, pe DN 7, in zona localitații Talmaciu, județul Sibiu, in urma impactului dintre doua mașini și un tir. Doua persoane au fost ranite, conform Mediafax.Citește și: Mihai Tudose intra la RUPERE in scandalul reținerilor de la Topoloveni:…

- Accident grav pe strada Mihai Viteazul din Capitala. Doua mașini s-au ciocnit violent, iar traficul este ingreunat.Șoferii sunt rugați sa evite zona respectiva.Daca ai fost martorul unei situatii interesante, expediaza imaginile surprinse pe adresa [email protected]

- O familie a scapat ca prin urechile acului dintr-un accident rutier ce putea sa se sfarșeasca tragic. O mașina a intrat pe contrasens și i-a lovit frontal, insa au reușit sa scape cu viața.

- Scene de coșmar in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini in localitatea Balțați din Iași. Șapte persoane, printre care patru copii, au fost transportate la mai multe spitale, in urma carambolului. Impactul a fost atat de violent incat unul dintre autoturismele implicate in accident…

- Un accident violent a avut loc in aceasta dimineata in Capitala.Doua masini s-au tamponat frontal pe strada Bucovina din Chisinau.Potrivit unei inregistrari video, impactul a fost puternic. Partile din fata si usile soferilor au fost facute zob.

- Accident pe DN 64, in comuna Orlești, in județul Valcea. S-a intamplat in urma cu puțin timp, iar in urma impactului au rezultat trei victime. Conform IPJ Valcea, cele doua mașini implicate ar fi circulat pe sensuri opuse și una din ele ar fi virat la stanga fara sa se asigure.

- Un accident de circulatie deosebit de grav s-a produs sambata dimineata, in jurul orei 7:45, pe DN1 A, la Targsoru Vechi. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, un babrat in varsta de 64 de ani a decedat. Cele doua masini au intrat in coliziune frontal.…