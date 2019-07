Accident în Galați. Trei persoane rănite, între care un copil Trei persoane, intre care un minor de zece ani, au ajuns la Spitalul de Urgenta din Galati, in urma unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si o caruta, au informat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 ca pe DJ 251, la intrarea in localitatea Smardan, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme si un atelaj hipo. Un tanar, de 21 ani, care se deplasa cu autoturismul dinspre municipiul Galati catre comuna Smardan, a intrat in depasirea unui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

