- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- In aceasta seara, de 29 ianuarie, in jurul orei 21.00, un accident de circulatie, soldat cu 11 raniti s-a produs pe Valea Oltului. Accidentul s-a petrecut la 4 km departare de Calimanesti - Valcea, inspre Sibiu.

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat, luni seara, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Valcea. O femeie a suferit un atac de panica, restul calatorilor neavand nevoie de ingrijiri medicale, transmite corespondentul Mediafax.

- In prezent, atat pe autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti, A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti si A4 Ovidiu-Agigea, cat si pe cele doua drumuri nationale cu statiuni turistice intens frecventate, respectiv DN1 Valea Prahovei si DN7 Valea Oltului, carosabilul este curat, umed, s-a actionat si…

- Vantul puternic a pus la pamant un copac in dimineata zilei de joi, 18 ianuarie, in statiunea Calimanesti – Caciulata. Traficul in zona a fost intrerupt, pentru degajarea carosabilului.

- Traficul rutier este blocat in orasul valcean Calimanesti, pe DN7 Ramnicu Valcea –Sibiu, la km 194, dupa ce un copac a fost smuls de vant si a cazut pe carosabil. Traficul a fost deviat pe centura pana la solutionarea problemei.

- Traficul rutier pe DN 7, Ramnicu Valcea – Sibiu, la km. 206, a fost blocat, azi noapte, in jurul ore 1.00, pe raza localitatii Brezoi, pe Valea Oltului, dupa ce au avut loc caderi de pietre pe carosabil. Dupa cateva ...

- Mai multe TIR-uri nu au mai putut inainta, miercuri seara, pe DN 1, in zona Posada, si pe DN 1A, in zona Maneciu, din cauza zapezii de pe drum. Trei drumuri judetene din judetul Caras-Severin au fost inchise, iar trei localitati au ramas fara curent electric, miercuri seara, din cauza ninsorii si a…

- Mai multe ambulante, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si politisti rutieri au fost mobilizate pe DN 66, in Dragutesti, dupa ce un autocar care transporta muncitori s-a rasturnat. "Accidentul rutier a avut loc in satu lasi, in comuna Dragutesti. Un autobuz s-a…

- Sapte autotrenuri sunt blocate in coloana, miercuri seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, pe sensul de mers catre Sibiu, TIR-urile neputand inainta intr-o zona unde drumul este in rampa din cauza ca soseaua este acoperita de zapada sub care s-a format polei.

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului, a avut loc un accident de circulatie . Din informatiile primite doua persoane au fost ranite dupa coliziunea a doua autoturisme. Mai multe echipaje de prim ajutor au sosit la fata locului. Traficul rutier s-a desfasurat cu dificultate…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de luni, 15 ianuarie, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Doua masini au fost implicate, o persoana a murit, iar alte doua sunt in stare grava. Soferul vinovat a ajuns si el la spital.

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Trei persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier petrecut pe Valea Oltului, pe raza localitatii valcene Brezoi. Cieculatia rutiera este blocata pe sensul Ramnicu Valcea – Sibiu. Potrivit IPJ Valcea, la fata locului s-au deplasat ...

- Trei persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz care mergea dinspre statiunea Paltinis spre Rasinari, in judetul Sibiu, s-a rasturnat, sambata, intr-o rapa, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In aceasta dimineata, politistii din Blaj, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 6 perchezitii la persoane banuite de furt de combustibil din anexele unor locuinte din Blaj. La data de 11 ianuarie a.c., politistii din Blaj, cu sprijinul politistilor din cadrul…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Patru persoane au fost ranite marti, intr-un accident rutier care a avut loc pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Ramnicu Valcea si Sibiu, unde traficul este ingreunat, potrivit Politiei. Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Valcea, traficul a fost reluat, pe un fir alternativ in ambele sensuri, pe DN7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 238. Din cauza accidentului si a ...

- Traficul rutier este blocat, vineri, pe Drumul National 7, Valea Oltului, în localitatea Câineni, în urma unui accident care a avut loc între un autoturism si o autoutilitara.

- O persoana si-a pierdut viata si alte trei au fost ranite, intre care doi copii, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit, duminica seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Traficul intre Calimanesti si Brezoi este complet blocat.

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- O tamponare a avut loc, duminica, in judetul Valcea, pe DN7 Brezoi - Calimanesti, fiind implicate sase autoturisme. Nu s-au inregistrat victime, dar traficul rutier este restrictionat. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Valcea, traficul rutier este restrictionat si se circula pe…

- Coșmar pentru trei elevi loviți de microbuz in Talmaciu, județul Sibiu. Adolescenții, cu varste cuprinse intre 14 și 17 ani, au fost raniți, vineri dimineața, dupa ce au fost izbiți de un microbuz pe trecerea de pietoni. Traficul in zona este blocat pe DN7, in zona in care a avut loc accidentul. Din…

- Traficul este blocat total, vineri dimineata, pe DN7, in orasul Talmaciu, judetul Sibiu, dupa ce un microbuz a lovit doua femei pe o trecere de pietoni. In judetul Valcea, se circula pe un sens, alternativ, in localitatea Calimanesti, unde doua autocamioane s-au ciocnit. Potrivit IPJ Sibiu, doua femei…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 17 perchezitii domiciliare in judetele Galati, Braila si Tulcea, la persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat si furt calificat prin metoda”imprietenire…

- Politistii din Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire'. 15 persoane au fost retinute. La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei…

- Doua microbuze – unul de transport marfa si unul cu pasageri – s-au ciocnit, miercuri dupa-amiaza, pe Drumul National 7 (Valea Oltului) in judetul Sibiu, trei persoane fiind ranite, informeaza HotNews.ro.

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca politistii au oprit in trafic, in noaptea de miercuri spre joi, sapte masini, in care se aflau aproximativ 40 de persoane. Intr-unul din autoturisme a fost identificata o arma de vanatoare, detinuta ilegal, iar presupusul…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC informeaza ca, la acestaora (20:30), traficul rutier s-a fluidizat atat pe DN1, cat si pe DN1A si se poate circula fara probleme. De asemenea,valorile de trafic au revenit la normal si pe DN7, in statiunile de pe Valea Oltului, iar in prezent acestea mai raman usor…

- In accidentul care a avut loc la kilometrul 208+500, intre localitațile Perșani și Fagaraș, au fost implicate doua autoturisme. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Brașov, Gabriela Dinu, un autoturism cu numar de Vaslui, care circula dinspre Sibiu spre Brașov, s-a angajat in depașirea neregulamentara…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale:…

- Trei persoane au ramas incarcerate dupa ce un camion plin cu nisip s-a rasturnat peste autoturismul in care se aflau. Traficul in localitatea Tautii Magheraus din judetul Maramures este blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca circulatia rutiera este blocata…

- Accidentul a avut loc in localitatea Bascov din judetul Argeș. Patru tineri stateau cu mașina langa un magazin alimentar cand au fost loviți violent din spate de un autoturism care mergea cu viteza și care i-a proiectat zeci de metri. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, iar una a murit.…

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni in jurul orei 7.30, pe DN64, in Raureni, langa sediul politiei. Soferul unui autoturism a oprit pentru a vira la stanga si a fost lovit in spate de un altul si proiectat intr-o dubita pe contrasens. A patra masina a fost agatata in impact, potrivit gds.ro.…

- Drumul european s-a umplut cu tone de grau dupa ce o autobasculanta s-a rasturnat, in miercuri seara, in jurul orei 22.30, intre Calimanești și Haret. Șoferul a spus ca i-a pocnit o roata și de aceea s-a rasturnat. Polițiștii, jandarmii și reprezentanții SVSU Marașești au avertizat șoferii…

- Doi tineri au fost raniti intr-un accident rutier petrecut joi seara pe DN75, pe raza comunei Lupsa. Unul dintre ei, un tanar de 19 ani, care conducea masina, a pierdut controlul volanului, intr-o curba si s-a rasturnat cu autoturismul peste gardul si anexa unei case din localitate. Celalalt tanar ranit…

- "Sfatuim conducatorii auto care se deplaseaza pe tronsonul Sibiu – Deva al autostrazii A1 sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se angajeze in depasiri periculoase, intrucat pe acest segment ce circula in conditii de ceata densa",…

- Traficul rutier pe Drumul National 7, in judetul Valcea, este complet blocat, miercuri, din cauza unui accident rutier produs intre un TIR si un autoturism, o persoana fiind incarcerata. Din primele informatii, autoturismul a patruns pe contrasens intr-o curba, din cauza vitezei neadaptate la drumul…