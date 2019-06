Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit și doua sunt ranite, una fiind in stare critica, in urma unui accident care a avut loc sambata, pe DN 7 – Valea Oltului, in zona localitații valcene Caineni, conform Mediafax.Potrivit ISU Valcea, in urma impactului dintre un camion și o mașina, șoferul autoturismului a murit,…

- Circulatia rutiera pe DN 64 a fost deviata, miercuri dupa-amiaza, pe DJ 678 (Dragoesti - Olanu) in urma unui accident rutier produs in localitatea Ionesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politiei Judetean (IPJ) Valcea, potrivit AGERPRES.Potrivit acestora, in accident au fost…

- Circulatia este blocata pe ambele sensuri pe strada Amurgului din Capitala dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și a lovit un autobuz STB care circula din sens opus. In urma impactului, șoferul mașinii a murit, iar doi calatori din autobuz au fost raniți. https://www.romaniatv.net/accident-grav-in-capitala-un-barbat-a-murit-dupa-ce-a-lovit-cu-masina-un-autobuz-stb-doi-pasageri-din-autobuz-sunt-raniti_477340.html

- Circulația pe Valea Oltului s-a realizat cu dificultate, joi dimineața, din cauza inundarii carosabilului. Pompierii au intervenit pentru a drena apa și a permite reluarea traficului. Ploile din ultimele zile și creșterea debitelor raurilor și a afluenților au facut ca, joi dimineața, DN7 – Valea Oltului…

- Circulația s-a desfașurat ingreunat, joi dimineața, pe DN 7 – Valea Oltului, din cauza apei care a ajuns pe carosabil, in urma ploilor din ultimele zile, porivit Mediafax.Potrivit ISU Valcea, circulația s-a desfașurat cu dificultate din cauza apei de pe carosabil, joi dimineața, in zona localitații…

- Un accident grav a avut loc in Medias, vineri seara, in cartierul Gura Campului, dupa ce doua autoturisme s-au lovit puternic. Un barbat in varsta de 36 de ani a murit. „ISU Sibiu intervine de urgența cu un echipaj de pompieri, un echipaj de descarcerare și un echipaj Smurd, in municipiul Mediaș, cartier…

- Horacio Sala a murit la trei luni de la decesul fiului sau. Barbatul de 58 de ani, de profesie sofer de campion, s-a stins din viata la Progreso, localitatea in care s-a nascut fostul jucator al echipei FC Nantes. "Dimineata, a simtit o durere in piept, a chemat medicul, iar cand acesta a ajuns, Horacio…

- La numai cateva ore de la accidentul mortal de pe A1 in județul Sibiu, o alta nenorocire s-a produs pe Valea Oltului- DN7 pe raza județului Valcea. Din pricina acestui accident, traficul intre județele Sibiu și Valcea a fostblocat aproapre 2 ore. Read More...