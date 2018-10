Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc miercuri, 17 octombrie 2018, la ora 8,30, pe raza localitatii Independenta, judetul Galati. Potrivit primelor evaluari, vinovat de producerea coliziunii este soferul camionului, un barbat din Ialomita.

- O ambulanta care transporta un pacient, condusa de un șofer care a baut, a lovit un parapet, in județul Brașov, dupa care a ajuns in șanț. Accidentul s-a soldat cu ranirea asistentei și a pacientului din autospeciala. Potrivit reprezentanților IPJ Brașov, accidentul s-a produs marți seara pe DN1, intre…

- Șoferul unui VW a scapat mașina de sub control pe centura Apahida și a lovit violent un parapet de beton. Accidentul a avut loc duminica, 9 septembrie, în jurul orei 11.00. Conform primelor informații, șoferul circula cu viteza foarte…

- Accidentul s-a petrecut in dreptul hotelului Rex. Salvatorii au intervenit cu o senilata, o autospeciala si un echipaj SAJ. Reprezentantii ISU Dobrogea au declarat ca sunt doi raniti, un copil de opt ani cu hematom la cap si un adult de 47 de ani cu dureri de cap si taiat la picior, potrivit…

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta seara pe Autostrada Soarelui. Din primele informatii accidentul a avut loc pe sensul catre Cernavoda, la km 180. Traficul nu este blocat in zona. Sapte masini au fost implicate in accident, iar doua persoane au fost ranite. In zona sde circula pe banda…

- Un accident rutier soldat cu sapte raniti, printre care si un copil in varsta de un an, s a produs duminica seara la Caineni in judetul Valcea, pe DN 7 Valea Oltului, informeaza Agerpres.ro. Potrivit IPJ Valcea, cele sapte persoane ranite au fost transportate la spital. Un autoturism in care se aflau…

