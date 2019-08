Accident grav în Vâlcea: Două fete au fost lovite pe trecerea de pietoni 'Pe DN 7, Calea lui Traian, Calimanesti, a avut loc un accident rutier. Conducatorul unui autoturism, un barbat de 60 de ani, din Dolj, nu a acordat prioritate de trecere, pe trecere de pietoni, acrosand doua fete de 10 respectiv 15 ani, la prima vedere ranite usor (...) Acesta a lovit si un auto parcat', precizeaza informarea IPJ Valcea. Potrivit sursei citate, soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind insa negativ. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Foto| Accident mortal la trecerea la nivel cu calea ferata. Doua persoane au decedat, in Bistrița Nasaud, dupa ce o mașina a fost spulberata de tren Accident mortal la trecerea la nivel cu calea ferata. Doua persoane au decedat, in Bistrița Nasaud, dupa ce mașina o a fost spulberata de…

- Un accident feroviar a avut loc, joi dimineața, la trecerea de cale ferata din Gârbova de Jos, județul Alba. Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit la fața locului cu o ambulanța de tip SMURD și o autospeciala. Din fericire nu sunt victime.

- Un groaznic accident rutier a avut loc ieri in municipiul Suceava, pe trecerea de pietoni dintre primaria municipiului si Stadionul Areni. Un barbat in varsta de 64 de ani a murit strivit sub rotile autobasculantei unei firme din Suceava, chiar pe trecerea de pietoni. Imaginile care surprind ...

- Un accident rutier s-a petrecut cu putin timp in urma, in Baia Sprie. Potrivit primelor informatii, evenimentul rutier a avut loc pe trecerea de pietoni din zona supermarketului Penny. La fata locului s-au deplasat echipaje SMURD pentru acordarea de ingrijiri medicale. Vom reveni cu amanunte despre…

- Potrivit polititilor din Valcea, vineri dimineata, un TIR plin cu 20 de tone de ciocolata a cazut in raul Olt, la o diferenta de vinel de sase metri fata de sosea. TIR-ul circula pe centura ocolitoare a orasului Calimanesti. "Conducatorul autocamionului, un barbat in varsta de 30 de ani, cetatean bulgar,…

- Un TIR plin cu 20 de tone de ciocolata a cazut, vineri dimineata, in raul Olt, in judetul Valcea, la o difrenta nivel de sase metri fata de sosea. Soferul, cetatean bulgar, a declarat ca autovehiculul a ramas fara frane.Potrivit polititilor din Valcea, vineri dimineata, un TIR plin cu 20 de…

- La data de 9 mai 2019, in jurul orei 19.00, o tanara de 25 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Moților, din Alba Iulia, nu a acordat prioritate de trecere unei femei de 43 de ani, din Alba Iulia și fiicei acesteia, in varsta de 13 ani, care erau angajate in traversarea strazii…

- Un accident rutier s-a produs joi seara, in jurul orei 19:15, pe strada Calea Moților din Alba Iulia. Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de un autovehicul, pe trecerea de pietoni. In zona traficul rutier este ingreunat. Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este ingreunat pe strada…