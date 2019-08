Accident grav în judeţul Galaţi. Două persoane au murit Soferul Mercedesului strivit de o betoniera la Sendreni precum si un adolescent, pasager in autoturism, au murit, in ciuda eforturilor echipajelor de interventie. Alti doi barbati, aflati in masina, au leziuni grave, medicii incercand sa ii mentina in viata. Potrivit primelor informatii furnizate de Politia Rutiera, tragedia a fost posibila pe fondul unei neacordari de prioritate din partea soferului care si-a pierdut viata. Barbatul, in varsta de 32 de ani, conducea masina dinspre Sendreni catre Galati si la intersectia DN 25 cu DN 2B nu a acordat prioritate betonierei conduse… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

