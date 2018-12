Stiri pe aceeasi tema

- Circulația este restricționata in zona strazii Luica din Capitala, dupa ce o basculanta a lovit mortal o femeie, atunci cand ea a ajuns in zona unui supermarket din apropiere. Polițiștii se afla, la ora transmiterii știrii, la fața locului pentru a stabili daca femeia se afla pe trecerea de pietoni.…

- Un tanar de 30 de ani a murit si altul a fost ranit grav, duminica, in urma unui accident care a avut loc pe Autostrada A3, intre Ploiesti si Bucuresti, traficul rutier spre Capitala fiind blocat.

- Femeia in varsta de 60 de ani a traversat neregulamentar in momentul in care a fost lovita in plin de o masina, apoi a fost proiectata intr-un autobuz. Imediat la fata locului au venit medicii care au incercat sa o resusciteze. Din pacate, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viata. Politistii…

- O femeie a murit intr-un accident produs in București, in sectorul 3, pentru ca a traversat prin loc nepermis. Accidentul a avut loc pe strada Dristorului din Capitala, iar șoferul, un barbat de 63 de ani, nu consumase alcool, au stabilit polițiștii Brigazii Rutiere a Capitalei. Circulatia in zona a…

- Un sofer în vârsta de 63 de ani a accidentat mortal, miercuri seara, o femeie, pe strada Dristorului din Capitala, circulatia în zona fiind restrictionata la momentul transmiterii stirii, informeaza Brigada Rutiera.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza unui eveniment rutier fara victime, in care au fost implicate mai multe autovehicule, circulatia este restrictionata pe a doua banda a Autostrazii A1, pe sensul Pitesti ndash; Bucuresti, la kilometrul 19.Traficul…

- Potrivit primelor informatii, femeia se angajase in traversarea strazii, o autoutilitara a oprit sa acorde prioritate, dar de pe banda 2 a venit, fara sa se asigure, un alt autoturism care a lovit-o in plin.La fata locului a sosit imediat un echipaj SMURD care i-a acordat primul ajutor, dupa care…

- Pe DN6, la km 16+800, in localitatea Cornetu, a avut loc, joi dimineața, un accident rutier in urma caruia o persoana a decedat.Unui tir care circula din directia Alexandria catre Bucuresti i-a explodat anvelopa stanga fata, a patruns pe sens opus unde a intrat in coliziune frontala cu un…