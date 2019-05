Accident de circulație localitățile Vârșolț și Recea Un accident de circulație, soldat cu ranirea ușoara a unui tanar de 18 ani, a avut loc in cursul dupa-amiezii de vineri – 31 mai intre localitațile Varșolț și Recea. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ Salaj), din primele cercetari efectuate de polițiști s-a stabilit ca un adolescent de 18 ani, din comuna Sag, in timp ce conducea autoturismul pe drumul comunal 74, intre localitațile precizate, din cauza neadaptarii vitezei de deplasare la condițiile de drum, intr-o curba la dreapta a patruns pe sensul opus de circulație și a… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

