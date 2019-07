Stiri pe aceeasi tema

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- Un nou-nascut si un barbat de 38 de ani au decedat, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie produs joi, pe DJ 203, in judetul Braila, intre un TIR si un autoturism. O alta victima a accidentului produs joi pe DJ 203, in judetul Braila, intre un TIR si un autoturism, a fost…

- 'Intre Ulmu si Vultureni s-a produs un accident intre un TIR si un autoturism. Sunt cinci victime, intre care un copil, un bebelus, este decedat. Unui barbat i se fac manevre de resuscitare. Trei persoane au fost transportate la UPU cu o ambulanta SAJ si doua ambulante SMURD', a declarat, pentru…

- Din fericire, niciun pieton nu era prin zona in acel moment, astfel ca singura care a fost ranita a fost conducatoarea auto. Aceasta a scapat insa ... The post Accident spectaculos. O șoferița a pierdut controlul volanului și a intrat direct intr-un copac appeared first on Renasterea banateana .

- Tragedie uriașa in noaptea de miercuri spre joi, la Iasi. Un tanar de 22 de ani a murit pe loc in urma unui accident cumplit. Narcis Grosu a pierdut controlul volanului in comuna ieșeana Scanteia, s-a rasturnat si a parasit partea carosabila. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo „Politistii…

- UPDATE Circulatia rutiera a fost reluata total, miercuri dimineata, pe DN 1, in judetul Bihor, unde a avut loc un accident rutier soldat cu patru persoane ranite si una moarta, informeaza Centrul...

- O mașina de model Mazda s-a rasturnat in satul Olanești, dupa ce șoferița, in varsta de 29 de ani, a piedut controlul volanului, in timp ce se deplasa pe strada principala din localitate.

- O soferita in varsta de 39 de ani, care conducea un autoturism Hyundai, a pierdut controlul volanului si a izbit un cap de pod. Femeia a suferit rani usoare, nefiind necesara transportarea ei la spital. FOTO CREDIT: D.R.D.P. Iasi