Accident cu trei autoturisme pe DN2, județul Buzău. Două persoane rănite Doua persoane sunt ranite dupa un impact violent intre trei mașini pe DN2 E85, in județul Buzau. O mașina lovita din spate a fost proiectata pe contrasens, unde s-a izbit de alta, scrie Mediafax. Potrivit Poliției Buzau, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe DN2E85 din direcția Buzau catre Ramnicu Sarat, un ramnicean de 51 de ani nu ar fi pastrat distanța de siguranța fața de mașina care circula in fața sa, la volanul careia se afla un barbat de 43 de ani din Oreavu. In urma impactului dintre cele doua vehicule, mașina lovita din spate a fost proiectata pe contrasens, lovind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

