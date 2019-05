Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta a izbucnit un conflict spontan intre mai multe persoane din Calarași. Totul a pornit de la consumul de alcool in exces, iar pana la bataie a mai fost doar un pas. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Accident grav intr-un apartament de pe Aleea Narcisei, din Reșița. In urma unei explozii puternice, viața unui barbat s-a schimbat in totalitate, fiind transportat la spital de urgența, cu arsuri de gradul 2 și 3 pe 70% din suprafața corpului. Incidentul a avut loc in jurul orei 16.20. Explozia s-a…

- Accident in zori! La ora 03,30, pe DN 14, km. 58+850, un șofer in varsta de 24 de ani, din Laslea, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Mediaș - Sighișoara, a patruns pe contrasens și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Read More...

- Duminica seara a avut loc un accident TERIBIL pe DN 6, la ieșire din localitatea Orșova, judetul Mehedinti. Doi frati de 3 respectiv de 4 ani au ajuns in stare grava la spital, dupa ce tatal lor a pierdut...

- Cu rani deschise si plina de sange pe fata! Asa a ajuns acasa o fetita de doar șase ani! S-a intamplat acum doua zile, dupa ce copila ar fi fost lovita cu un borcan in cap chiar de patroana magazinului dintr-o localitate din Calarași!

- Un copil de 12 ani s-a electrocutat in localitatea Valu lui Traian, in județul Constanța, dupa ce s-a urcat pe vagonul unui tren. Adolescentul a incercat sa iși faca un selfie cu telefonul mobil, dar a fost electrocutat și a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului. Un echipaj…

- Tragedie de 8 martie in orasul Balti. Un barbat s-a stins, iar sotia sa a ajuns in stare grava la spital, dupa ce motocicleta pe care se aflau acestia s-a lovit de razorul cu flori de la marginea strazii.

- Un barbat se afla in stare grava dupa ce s-a intoxicat cu fum. Acesta a fost scos afara din casa de catre un vecin. ” In aceasta seara am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in comuna Balesti, satul Stolojani. La fata locului s-au deplasat…