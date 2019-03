Accident aviatic în Germania. Trei oameni au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri.



Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom.



Zona a fost izolata si reprezentantii mai multor agentii se afla la fata locului.



Tragedia a fost urmata de un accident rutier in care doua persoane si-au pierdut viata la cativa kilometri de locul prabusirii.



Accidentul a implicat o masina de politie si un alt autovehicul. Politistii se grabeau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Avionul dotat cu un singur motor Epic-Lt, destinat zborurilor private, s-a prabusit in timpul aterizarii pe aerodromul din Egelsbach, conform sursei citate. Potrivit unui purtator de cuvant al politiei din landul Hesse, o aeronava cu sase locuri avand la bord doi pasageri si un pilot, care…

- Trei persoane si-au pierdut viata dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit duminica pe un camp de sparanghel la sud de orasul german Frankfurt, relateaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: Traian Basescu profețește un CUTREMUR pe scena politica: va fi vai și amar de Dragnea! …

- Trei persoane au murit, astazi, dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit pe un camp din satul Erzhausen, la sud de orasul german Frankfurt. Dupa impactul cu solul, resturile avionului s-au imprastiat pe o zona de 20 de metri. Tragedia aviatica a fost urmata de un accident rutier,…

- Avionul cu sase locuri s-a prabusit in satul Erzhausen si a imprastiat resturi pe o zona de 20 de metri. Politia sustine ca nu stie pana in prezent de unde decolase avionul si destinatia spre care se indrepta. Nu departe de locul prabusirii se afla un mic aerodrom. Zona a fost izolata…

- Nu mai puțin de 149 de pasageri și opt membri ai echipajului unui companii aeriene din Etiopia și-au pierdut viața, dupa ce aeronava la bordul careia se aflau s-a prabușit, in timp ce se indrepta spre Kenya.

- Tragedia rutiera produsa in judetul Suceava, la Sasca Noua, pe DN 2E, in care doua persoane au murit si alte sapte au fost ranite, declanseaza un amplu protest national al transportatorilor. Accidentul a avut loc dupa ce un microbuz care efectua un transport neautorizat de persoane, de la Pascani ...

- Cei doi pietoni, barbat și femeie, au fost accidentați de un autoturism marți dimineața pe drumul ce leaga Boldurul de Lugoj. Mergeau pe marginea drumului, iar conducatorul auto i-a vazut tarziu și nu a mai putut sa ii evite. Femeia in varsta de 50 de ani a scapat cu rani mai ușoare, insa…

- Tragedie in familia unui sighetean, care a murit la volanul unei furgonete, conducand pe o autostrada din Germania. Masina lui a trecut cu viteza de cateva autovehicule, apoi a inceput brusc sa incetineasca. Tragedia s-a produs pe autostrada germana A7, in zona localitații Kalefeld, in timp ce romanul…