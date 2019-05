Stiri pe aceeasi tema

- Reținut pentru furturi de autoturisme și conducere fara permis Politistii Secției 5 Poliție Rurala Cotești au retinut, (pe) 2 mai a.c., pentru 24 de ore, un tanar, de 21 de ani, din comuna Cotești, banuit de comiterea a doua infractiuni de furt auto și 2 infracțiuni de conducere fara permis. La data…

- Alerta la Timișoara, dupa ce o mașina a luat foc in plina strada. Autovehicululul s-a aprins din senin, in timp ce era parcat langa Cimitirul Eroilor, situat langa un mall din oraș.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul General - Apropiat de-al lui Liviu Dragnea, reținut cu surle și trambițe,…

- In luna aprilie, la Judecatoria Pitesti va incepe procesul unui recidivist cu un cazier impresionant si ale carui „ispravi” au facut ocolul tarii. Anul trecut, Viorel Balsanu, un barbat de 35 de ani originar din comuna Oboga-Olt, dar care locuieste in Stefanesti-Argeș, a scapat cu fuga cu un Porsche…

- Daniel Lupu a mai fost condamnat si in trecut pentru infractiuni rutiere, decizia luata in cazul sau fiind definitiva. Lupu a comis fapta in martie 2012, atunci cand a fost identificat de politisti conducand o masina Chevrolet. „In cursul urmaririi penale, inculpatul nu a recunoscut faptul ca a condus…

- Cateva sute de persoane de toate varstele au participat, astazi, la un marș impotriva avorturilor organizat in fiecare an pe strazile Timișoarei. Evenimentul a avut loc in mai multe orașe din Romania, fiind organizat de catre mai multe culte creștine. In acest an, marșul s-a desfașurat sub sloganul…

- Un tânar fara permis de conducere, aflat la volanul unei mașini, a refuzat sa opreasca la semnalele polițiștilor și, în timp ce conducea pe strazile din Constanța cu viteza, a lovit 5 mașini. La un moment dat, șoferul a oprit și a încercat sa fuga, fiind oprit dupa ce a fost tras un…

- Un incident mai puțin obișnuit a ingreunat traficul in centrul orașului Ploiești in aceasta dimineața. O mașina a serviciului local de salubritate a luat foc in mers, pe Bulevarul Republicii! Flacarile s-au inalțat rapid, dar nu s-au inregistrat victime, fiindca lucratorii de pe mașina au reușit sa…