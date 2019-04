Acces gratuit la ultimul targ de nunti al anului de la Palatul Parlamentului

Stiri pe aceeasi tema

- Studentii, care au transmis deja ca se alatura protestului de pe 15 martie initiat de Stefan Mandachi, cel care a construit primul si singurul metru de autostrada din Moldova, fac apel la oameni sa li se alature in demersul de a construi o Autostrada Umana. Tinerii vor pune in practica acest…

- WC-urile din curte au ajuns sa fie interzise acolo unde exista canalizare. Conform unei circulare a Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) trimisa catre primarii, cei care refuza sa se branseze la canalizare vor fi amendati. Bineinteles, ca acest lucru se aplica in localitatile…

- Noile reguli pentru programul Rabla reprezinta un pericol pentru viitorul acestuia, conditiile fiind destul de stricte pentru cei care vor sa isi dea masinile vechi la schimb pentru un voucher cu ajutorul caruia pot achiziona un autoturism nou. Una dintre noile reguli presupune ca detinatorul…

- Gabriel Zetea, vicepresedinte al PSD si presedintele PSD Maramures, sustine ca in Ministerul Transporturilor exista "grupuri de interese", formate din functionari, care sunt intelesi cu constructorii de autostrazi astfel incat sa fie blocaje. Zetea sustine ca in fiecare CEx al PSD se discuta…

- Emil Boc a vorbit despre anuntul facut de Ion Tiriac, care a declarat ca vrea sa organizeze la Cluj cel mai important turneu de tenis feminin din istoria Romaniei. Primarul Clujului a confirmat ca discuta cu Tiriac despre acest subiect si s-a declarat optimist ca planul se va concretiza.…

- Banca Nationala a Romaniei a intervenit pentru a apara moneda nationala dupa ce leul a inceput sa se deprecieze pe piata internationala in urma recomandarii unei banci mari de a vinde titlurile romanesti, a afirmat joi guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Leul a avut…

- CSM Bucuresti, clubul sportiv finantat de Primaria Capitalei, a avut in 2017 un buget urias, asigurat in cea mai mare parte din bani publici. Potrivit unui raport al Ministerului de Finante citat de ProSport, bugetul CSM-ului in 2018 a fost de 73.752.048,48 de lei, 69.946.934,46 lei venind…

- Scriitorul si filosoful Mihai Sora critica gafele pe care membrii Guvernului le fac la Bruxelles, dupa ce Romania a preluat Presedintia Uniunii Europene. "Am plans vazand ce serpi si broaste le ies pe gura la Bruxelles", scrie Sora, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila si ministrul Agriculturii,…