Simona Halep a fost prima semifinalista de la Wimbledon, iar victoria in doua seturi in fata lui Shuai Zhang a fost analizata pe larg in presa internationala, scrie digisport.ro.

"A suferit in primul set, dar in al doilea a fost ca un uragan," a scris cotidianul spaniol AS, in timp ce Gazzetta dello Sport a subliniat game-ul crucial in care Halep a salvat 4 mingi de break si in loc de 5-1 pentru chinezoaica, a fost 4-2 pentru a saptea favorita.

"Dupa ce a ratat sansa sa se desprinda decisiv in primul set, Shuai Zhang s-a pierdut complet, iar dupa restabilirea echilibrului, Halep…