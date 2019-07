Stiri pe aceeasi tema

- O vecina a lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu din Caracal, a sunat de doua ori la numarul unic de urgenta 112, la ora 3.00 si la ora 5.00, in dimineata de 25 iulie. Femeia a raportat activitati dubioase in fata portii lui Dinca. Alexandra Macesanu a apelat…

- O vecina a suspectului din Caracal banuit de uciderea Alexandrei Maceșanu a sunat de doua ori la 112 in noaptea anterioara apelurilor facute de fata la serviciul de urgența. Polițistul de serviciu a trimis-o insa la culcare. Vecina lui Gheorghe Dinca, zis „Popicu”, suspectul in cazul dispariției Alexandrei,…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a precizat, pentru MEDIAFAX,ca primul lucru pe care polițiștii trebuiau sa il faca in cazul de la Caracal este sa stranga probe ADN ale Alexandrei din casa in care locuia, lucru ce ii ajuta repede sa afle daca ea a fost in casa lui Gheorghe Dinca.Vezi…

- Gheorghe Dinca a fost acuzat de viol si trafic de persoane. El a declarat, potrivit unor surse din ancheta, ca nu este de acord cu incadrarea juridica a faptelor si nu recunoaste faptele pentru care e cercetat, arata digi24.ro. Confruntat cu probele de mai sus, Gheorghe Dinca a declarat anchetatorilor:…

- Gheorghe Dinca, suspectul în cazul Alexandrei Maceșanu, fata disparuta și despre care exista indicii ca a fost ucisa, a fost adus la Tribunalul Dolj, cu propunere de arestare preventiva.

- Descoperire macabra in cazul dispariției a doua adolescente din Caracal: polițiștii au gasit ramașițe umane in casa unui mecanic auto din Caracal, despre care presupun ca ar fi luat fetele cu mașina, la ocazie. Ancheta este in plina desfașurare.

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Politistii efectueaza perchezitii in Caracal, in cadrul unei anchete legate de disparitia unei adolescente de 15 ani, dintr-o comuna de langa Caracal. Pe Facebook a aparut o fotografie insotita de un mesaj terifiant.