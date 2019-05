Stiri pe aceeasi tema

- Datele statistice sunt valabile pentru tarile Uniunii Europene si cele ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.Luna trecuta, au fost livrate in Europa aproximativ 1,34 milioane de vehicule, fata de 1,35 milioane de unitati…

- In ultimii ani s-a inregistrat o crestere semnificativa a numarului de vehicule electrice si hibride in statele membre ale UE. In special numarul masinilor hibride cu un motor pe benzina si unul electric din 2017 (1,5 milioane) era de aproape sapte ori mai ridicat decat in 2013 (0,2 milioane).…

- Nouasprezece echipe din Romania, Ungaria, Olanda, Belgia, Italia, Germania, Anglia si Statele Unite ale Americii s-au inscris la Transylvanian BBQ Festival, care se va desfasura in luna mai in localitatea Olteni. Evenimentul este inclus in calendarul oficial al concursurilor Kansas City Barbeque Society…

- Echipa Teatrului „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe se afla in aceasta perioada in Italia, unde efectueaza un turneu cu spectacolul „Hotel Miramare”. Turneul se desfașoara in perioada 13-19 aprilie și cuprinde mai multe reprezentații ale „Hotel Miramare”, in regia lui Riccardo Rombi. Spectacolul,…

- In prima saptamana din luna aprilie 2019 a avut loc a doua mobilitate din cadrul proiectului „Human Rights/ Europe”. Aceasta s-a desfașurat in Spania, țara care și coordoneaza activitațile din cadrul acestui parteneriat. Delegația care a participat la intalnire din partea școlii „Mihail Sadoveanu”…

- A.C.S. Ciprian Sfantu Gheorghe va lua startul la competiția internaționala de inot Trofeo Nicola Ferrante 2019, care se va desfașura in perioada 12-14 aprilie la bazinul olimpic Viale del Fante. Aflata la cea de-a II-a ediție, competiția va avea loc in capitala regiunii Sicilia și a provinciei Palermo…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna organizeaza impreuna cu Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Intorsura Buzaului, concursul multidisciplinar „As in științe”, aflat la prima ediție și dedicate elevilor din ciclul primar, pasionați de științe. Concursul este inclus in Calendarul Activitaților…

- In baza unei Tematicii speciale de control, aprobata de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), privind verificarea modului de respectare a legislației specifice din domeniul depozitarii și comercializarii legumelor și fructelor proaspete, reprezentanți imputerniciți din cadrul…